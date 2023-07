‘Não é fácil’: Tati Machado revela detalhes ao substituir Patrícia Poeta

Tati Machado surpreendeu os fãs do Encontro ao assumir o posto de Patrícia Poeta, ao lado de Valéria Almeida. Mas, a jornalista de celebridades já chegou a revelar que não é fácil apresentar o matinal da TV Globo e que precisou abrir mão de muitas coisas para trabalhar em São Paulo.

Segundo a famosa, que está conquistando o carinho da web, tudo começou quando ela decidiu mudar para a capital paulista, deixando o Rio de Janeiro: “Eu vim na crença de que o novo é sempre bom, abastecida pela minha paixão por comunicação. Olhando tudo que passou, eu já pensou que não tivesse vindo, talvez não existisse a possibilidade de aprender tanto ao substituir a Patrícia”.

Valéria Almeida e Tati Machado levam entretenimento ao Encontro (Reprodução/Globo)

Porém, a mudança da apresentadora para a capital paulista fez com que ela ficasse longe da família e também dos amigos, o que segundo ela “não tem sido nada fácil”. Ela também sente falta do Leme, onde morava, e anda a se acostumar com o clima frio da cidade e o caos do trânsito: “Estou sempre de nariz entupido”, brinca a famosa.

Mas, um ponto positivo, segundo a apresentadora do Encontro, da TV Globo, é que em São Paulo ela conseguiu ter muitas trocas: “Trocas especiais, um tanto quanto engraçadas, com a Ana Maria Braga naquela mesa perfeita de café da manhã”, disse Tati.

Tati Machado e Valéria Almeida ofuscam Patrícia Poeta na web

Tati Machado e Valéria Almeida, que substituem Patrícia Poeta no Encontro, podem virar a nova pedra no sapato da famosa, que segue curtindo suas férias. Agradando o público nas redes sociais, a dupla consegue manter a audiência do matinal e ainda fugir do cancelamento virtual que assombrava a direção.

Sintonia entre Tati Machado e Valéria Almeida vira motivo de orgulho para os fãs do Encontro (Reprodução/Globo)

Na web, o público voltou a elogiar e afirmar que a nova versão do programa estava muito melhor: “Agora sim vou voltar a assistir. Pena que o Manoel não está, mas já está bem melhor”, disse um fã da atração.

Um outro telespectador relatou ainda que o Encontro com Patrícia Poeta está bem melhor sem a apresentadora titular e que desde o início da semana tudo parece mais leve, mostrando que Tati Machado e Valéria Almeida merecem uma chance verdadeira nas manhãs da TV Globo.

