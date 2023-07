Mulheres de Areia: Virgílio cai em cilada e morre na reprise da TV Globo

Na reprise de Mulheres de Areia, Virgílio (Raul Cortez) cai em uma armação de Tônia (Andrea Beltrão), que vai usar um disfarce de espantalho para se vingar do empresário. Na cena, o ricaço tem diversas alucinações com o espantalho na praia, não resiste e morre de infarto.

Para quem não lembra, a vingança vai acontecer depois que a personagem for feita de gato e sapato pelo empresário e acaba sendo obrigada a dormir com ele, em troca do dinheiro do resgate do irmão, Reginho (Fabricio Brittas).

Susana Vieira é traída em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Na cena, exibida na reprise de Mulheres de Areia, Tônia arrasta Virgílio até a praia onde dança freneticamente em volta dele, fazendo o empresário ter um grande surto e não resistindo. Depois disso, Clarita (Susana Vieira) e Marcos (Guilherme Fontes) vão procurar o ricaço, que será encontrado na praia, mas o médico acaba constatando o óbito.

Novela clássica segue em baixa na Globo

A reprise de Mulheres de Areia parece que não conseguiu segurar os fãs de Chocolate com Pimenta, novela antecessora nas tardes da Globo, fazendo com que muitas pessoas optassem em abandonar a Globo, pelo menos, no horário em que a trama é levada ao ar no Edição Especial.

Raquel arma para que Ruth e Marcos briguem em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Nesta terça-feira (11), por exemplo, a exibição original da novela de 1993 marcou 11,2 pontos de média, 11,8 pontos de pico e 26% de aparelhos sintonizados, em São Paulo. Já a Record registrou 7,5 pontos, o SBT ficou com 2,4, a Band com 1,4 e a RedeTV! obteve 0,2 pontos de audiência.

Mesmo os dados mostrando que a reprise conquistou o primeiro lugar, eles também acenderam um alerta para a direção da Globo, já que Chocolate com Pimenta foi uma das novelas mais vistas desde que as reprises dominaram as tardes da emissora carioca.

