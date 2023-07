“Me senti muito invadida”, Xuxa revela algo que não está no documentário à Ana Maria Braga

A manhã desta quinta-feira, 13 de julho, contou com o retorno da apresentadora Ana Maria Braga recebendo uma visita mais que especial: Xuxa Meneghel.

Olha só quem vai tomar café no #MaisVocê amanhã 💖 pic.twitter.com/hQ2IVWDcMR — gshow (@gshow) July 12, 2023

A eterna rainha dos baixinhos esteve presente no Mais Você de hoje para falar sobre o lançamento do seu documentário que estreou hoje, no Globoplay. “Tudo tem seu tempo. As mudanças na minha vida começaram a acontecer radicalmente depois que a Sasha nasceu, há 24 anos. Eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Ao chegar aos 60 anos, e receber o convite do Bial, resolvi contar minha história”

Xuxa falou sobre o que está incluso no documentário durante o matinal e, principalmente sobre a relação abusiva que vivia com Marlene Mattos. “Como a gente vive num mundo machista, achava que era normal passar por isso. Meu encontro com Marlene Mattos, após 19 anos sem se ver... As pessoas gostam de falar de um abusar de uma forma bacana, mas a realidade é que eu sofri um abuso psicológico com ela”.

Além de relembrar momentos icônicos, como a vez em que o cantor pop Michael Jackson disse que queria ter um filho com ela, quando ela visitou a Neverland, Xuxa contou como chegou até aqui, sobre o Xou da Xuxa, relacionamentos e mais assuntos que estão presentes em seu documentário.

“Você chegou e aconteceu, né? Foi bonito ver o seu caminhar”, disse Ana Maria, admirando a rainha dos baixinhos.

a Xuxa e a Ana Maria confirmando que elas não podem mais jogar torta na cara uma na outra por causa do politicamente incorreto. ainda bem que na década de 2000 um monte de doideira ainda passava na TV brasileira #MaisVocê pic.twitter.com/Xg7cfOu2F2 — nave X 🛸🤿 (@_nave_x) July 13, 2023

Mas, para quem esperava a briga de tortas ou bolos oficial que acontecia há 30 anos entre Ana Maria Braga e Xuxa, hoje se decepcionou: “A gente não vai fazer isso, e essa mudança é porque tem muita gente passando fome no mundo”.

Após elas afirmarem isso no programa ao vivo, no entanto, fãs reclamaram nas redes sociais:

Se não tiver guerra de bolo entre Xuxa e Ana Maria hoje eu vou na portaria da Globo quebrar tudo! Exigimos guerra de bolos! #MaisVocê — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 13, 2023

Se não tiver guerra de bolo hoje eu choro #MaisVoce — MaTzão (@matmelta) July 13, 2023

Xuxa fala sobre a importância de Maria, governanta e segunda mãe, em sua vida:

“A Maria ela apareceu na minha vida no momento que eu precisava de alguém pra cozinhar, mas eu ganhei uma segunda mãe. E tinha um ciúme da minha mãe mesmo com ela, mas depois elas se conectaram. Elas morreram com um ano de diferença. Eu vim na vida para ter duas mães”, disse a rainha dos baixinhos.

“Eu apresentava ela como minha mãe de verdade”, continuou.

Xuxa revela algo que não está em seu documentário

Durante um momento delicado no matinal de hoje, em que Ana Maria mostrou a cena de quando Xuxa reencontra o seu pai após seis anos sem vê-lo, durante um Xou da Xuxa: “Eu me senti a pessoa mais invadida, quando vi meu pai”.

"A Marlene fez tudo para dar muito Ibope", diz Xuxa sobre encontro constrangedor com S. Floriano, no último #xoudaxuxanoviva #MaisVoce pic.twitter.com/lmLG6m2fXs — Eduardo Moura (@eduardomouraof) July 13, 2023

“Eu nao falo isso no documentário, só para você, mas eu me senti totalmente invadida. Ela queria ganhar ibope com o meu choro”, desabafou Xuxa.

Xuxa fala sobre a escolha da carreira

Ao relembrar o seu amor pelo Ayrton Senna, Xuxa revela que foi obrigada a se separar do piloto por Marlene Mattos: “‘Se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’, ela [Marlene] disse pra eu escolher entre o amor dele e a minha carreira, eu escolhi minha carreira”, contou.

“Foram vários tipos de abuso que eu sofri durante esse tempo, mas eu não via. Eu era ingênua, mas acima de tudo, eu respeitava muito ela. E sobre o que diziam ‘ela só pode aguentar isso porque tem relações sexuais’. Era muito chato, não era limpo, não era claro que não podia. Homem não podia chegar perto de mim, a não ser que fosse de interesse dela”, disse ainda Xuxa, sobre Marlene.

Leia também: