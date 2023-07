Lexa e Guimê curtem férias em Capri e revelam encontro inusitado em restaurante

Após viverem um período cheio de problemas, que culminou com a separação temporária do casal, a cantora Lexa e MC Guimê estão curtindo merecidas férias na Europa.

Após uma breve passagem por Paris, onde o casal ficou hospedado em um hotel com vista para a famosa Torre Eiffel, resolveram curtir o verão europeu na Itália e estão aproveitando o sol na Ilha de Capri, perto de Nápoles, de onde compartilham com os fãs as belezas locais.

Ontem Guimê compartilhou com seus seguidores um momento inusitado quando visitava um restaurante da ilha para desfrutar da culinária local. Isso por que um de seus maiores ídolos por acaso também estava ali, a estrela americana de basquete, Michael Jordan. Guimê fez um videozinho em seu stories para mostrar aos fãs, que também ficaram surpresos.

Lexa também postou suas reações ao conhecer a bela ilha italiana: “Capri, tô apaixonada por você. Que lugar ENCANTADOR! Por aqui os rolês são diferenciados, você sai na rua e encontra com @jumpman23 @sofiavergara @samuelljackson @magicjohnson”, disse.

Os fãs notaram que a viagem está fazendo bem para o casal. “Depois que a lexa voltou o guime tá com cara de mc guime” , “Olha o Guime com é que ele vem ... olha o Guime como é que ele vem ... De volta aos poucos cantando, rimando sorrindo tbm” e “Sabe o que mais me deixou feliz nessa sua viagem?vc e o Mc Guime juntos,torci muito pra ele ganhar o bbb” foram alguns comentários deixados por fãs em seu Instagram.