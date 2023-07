História de Xuxa chega ao streaming; saiba o que esperar, além de Marlene Mattos

A espera finalmente acabou para os fãs da apresentadora Xuxa Meneghel, que, a partir desta quinta-feira (13), podem acompanhar detalhes da história da eterna rainha dos baixinhos no documentário inédito produzido para o Globoplay.

Mas, além da conversa entre a famosa e Marlene Mattos, sua ex-empresária, o projeto, intitulado Xuxa, o documentário, retorna ao passado e revisita os momentos marcantes da vida e carreira da loira, mostrando como Maria da Graça virou uma das apresentadoras mais consagradas do Brasil.

História de Xuxa será contada em produção inédita (Divulgação/Globo)

Dividido em cinco episódios, a série documental vai mergulhar nos sucessos e desilusões, nas brigas e amores da famosa, levando aos fãs entrevistas marcantes, como a que ela teve com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Sérgio Mallandro, seu grande amigo fora das câmeras.

No documentário inédito, Xuxa Meneghel também conversa com o humorista Renato Aragão, o Didi, e relembra os filmes que fizeram juntos, além de falar sobre os bastidores e a convivência nos corredores da TV Globo, no Rio de Janeiro.

Produzido pela Endemol Shine Brasil, Xuxa, o documentário tem direção geral de Pedro Bial, direção de Cássia Dian e Mônica Almeida, e roteiro de Camila Appel. A realização é do núcleo de documentários da equipe do Conversa com Bial, com produção de Anelise Franco. A direção de gênero é de Mariano Boni.

Fãs de Xuxa cancelam Marlene Mattos na web

Dias antes do documentário sobre Xuxa Meneghel estrear no Globoplay, uma entrevista ganhou destaque e fez com que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fosse parar no cancelamento virtual, principalmente, depois dela dizer que teve acertos e erros: “O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir de forma realística. Você dizer ser uma marionete na minha mão... Eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, disse Marlene Mattos.

Marlene Mattos enfrenta Xuxa em documentário do Globoplay (Reprodução/Globo)

No Twitter, anônimos criticam a empresária e questionam onde está Marlene Mattos atualmente: “Mais de 20 anos depois, Xuxa continua sendo Xuxa. Mas, quem é a Marlene? Uma amargurada que mal soube manter por perto a pessoa que ‘deve tudo a ela’ de tão monstruosa que foi”, escreveu um.

Outro disse que Marlene “jura que manda nas pessoas” e chamou a Xuxa de burra na frente de Pedro Bial: “Se ela fosse tão sensacional teria feito outras ‘Xuxas’. Estúpida, arrogante, prepotente e autoritária que fala com dedo em riste. Nojo! Xuxa se libertou de uma pessoa tóxica!”.

