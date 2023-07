Este motivo fez Leandra Leal, Tati Machado e Valéria Almeida encantarem a web

Leandra Leal foi a convidada do TBT do Encontro e, ao lado de Tati Machado e Valéria Almeida, lembrou de algumas personagens e novelas que marcaram sua carreira na TV Globo, como O Cravo e a Rosa, que foi reprisada nas tardes da emissora.

Enquanto a atriz acompanha a linha do tempo criada pela equipe do matinal, no Twitter, diversos fãs da famosa aplaudiam o seu trabalho e sua presença no matinal: “Leandra é uma atriz maravilhosa. TV Globo não demita esse ouro de pessoa”, escreveu uma pessoa, lembrando que o canal mandou alguns famosos embora.

No TBT do Encontro, Leandra Leal relembra dos personagens que fez em novelas da Globo (Reprodução/Globo)

Outro anônimo escreveu que estava feliz em ver a atriz relembrando a carreira no quadro do programa, ao lado de Tati e Valéria: “A Leandra Leal é uma artista fantástica! Desde pequena já mostrava esse talento todo, está só aperfeiçoando. Eu sou fã da mãe Ângela Leal também! Não podia fugir desse talento todo! Magníficas!”.

Por fim, um fã do TBT do Encontro destacou que é “muito bom” ver Leandra Leal na televisão e disse ainda que nunca esqueceu a personagem que ela fez em Senhora do Destino, outra novela da TV Globo.

Tati Machado e Valéria Almeida comandam o Encontro (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta terá que enfrentar processo na Justiça

A crise que envolveu Patrícia Poeta e Manoel Soares nos bastidores do Encontro, na TV Globo, acabou indo parar na Justiça, já que a apresentadora do matinal moveu uma ação contra o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua. Agora, a contratada da emissora carioca terá que arcar com outro problema: comparecer à audiência.

Patrícia Poeta terá que enfrentar Alessandro Lo-Bianco na Justiça (Reprodução/Globo)

Nesta semana, a Justiça de São Paulo negou um pedido da apresentadora da Globo para não comparecer à audiência virtual de conciliação na ação criminal que move contra o colega de Sônia Abrão, na RedeTV!, fazendo com que a famosa esteja sempre presente durante a ação.

“Considerando que a audiência de conciliação pautada será realizada por meio virtual e que não haverá qualquer possibilidade de exposição das partes ou de tumulto neste Fórum Criminal, não há motivo que justifique a dispensa da participação da querelante, até por ser uma importante oportunidade para que as partes se reconciliem e seu comparecimento pessoal reforça esta possibilidade”, decidiu a juíza Ana Claudia dos Santos Silla.

