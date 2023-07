Esta foi a resposta de Gabriela Prioli ao receber proposta para sair com Deborah Secco Imagem: reprodução Instagram (@dedesecco e @gabrielaprioli)

Durante o programa ‘Saia Justa’ do GNT, exibido na última quarta-feira (12), o papo foi sobre ‘heteropessimismo’, que seria a decepção amorosa de pessoas heterossexuais em relações amorosas.

Casada com Thiago Manssur, Gabriela Prioli disse que já passou por uma fase heteropessimista, contudo, agora vive um momento ‘heterotimista’ devido a boa relação com o marido, DJ da dupla ‘Jetlag’.

Em uma das falas, Prioli relembrou uma ‘proposta’ de Deborah Secco, e disse que “estava pensando”.

“Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando. Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: ‘Se um dia sentir vontade, estamos aí’”, disse a advogada dando risada. “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?”, finalizou a fala.

A advogada também falou de relacionamentos tóxicos que passou durante a juventude. Na sua visão, ela confundia um homem forte emocionalmente, que era o que ela buscava, com agressividade.

“Foi amadurecendo que percebi que a agressividade é sintoma de insegurança e, portanto, de fragilidade. Descobri que o homem verdadeiramente forte, seguro de si, não tem manifestação de insegurança e violência. Eu buscava homens fortes e achava homens fracos”.

“Pra quê casar com 25 anos? Podia ter dado mais”, diz Taís Araújo durante podcast

Durante entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Taís Araújo fez uma declaração polêmica sobre seu casamento com Lázaro Ramos.

De acordo com a atriz de 45 anos, mesmo estando em uma relação estável, casar jovem foi um erro, pois ela perdeu a oportunidade de ficar com outros homens.

“Pra quê casar com 25 anos? ‘Se arrepende? Não, em absoluto, até porque eu tenho um casamento muito bom. Mas era jovem, podia ter dado mais por aí. Tentei dar, dei um pouquinho e comecei a namorar. Idiota”, declarou.

A fala aconteceu em agosto de 2022 e foi recuperada no início da semana, gerando debates entre os fãs. Enquanto alguns problematizaram e acharam um desrespeito, com o marido, outros entenderam e concordaram com a honestidade dela.

Veja a declaração a seguir:

Taís Araújo está sendo alvo de críticas após afirmar que deveria ter aproveitado para transar com outros caras, antes de se casar. pic.twitter.com/rhldGNWdpZ — Ricardo (@RobivanC) July 11, 2023

