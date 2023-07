Esta é a musa do futebol que surpreendeu e faturou após vender vídeo se depilando na internet Reprodução - Instagram - Bia Fernandes

Conhecida como musa do Vasco, Bia Fernandes é uma das influenciadoras digitais que resolveu se aventurar e apostar na venda de registros em plataformas de conteúdos adultos.

Com conta ativa no site Privacy, a modelo revelou recentemente qual um dos pedidos mais inusitados que já recebeu e que a fez faturar R$ 3 mil. “Tenho pouco tempo no Privacy, mas já surgiram pedidos para lá de inusitados. Um assinante pediu que eu vendesse um vídeo depilando minha axila. Como não aceitei de cara, o valor foi aumentando até chegar a 3 mil reais. Tive que esperar uns dias até surgir uns pelinhos”, comentou.

Embora tenha topado a oferta do internauta, Bia disse que ficou bastante surpreendida com o vídeo solicitado. “Como alguém paga por isso? Mas eu vendi, pois estou na plataforma para guardar um dinheiro”.

Outros pedidos inusitados recebidos pela musa do Vasco

Além do vídeo se depilando, a modelo revelou que já atendeu outros pedidos de assinantes. Durante seu relato, a jovem contou que recebeu R$ 500 para xingar uma pessoa. “Esse até gostei de fazer”, afirmou.

Por fim, embora tope algumas ideias dos usuários do Privacy, Bia explicou que possui algumas limitações de conteúdos. “Não faço nada presencial. Nem nada nojento ou que eu não me sinta à vontade para fazer”, finalizou.

