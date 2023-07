Casamento de Maíra Cardi é anulado e ela está livre para subir novamente ao altar

O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi oficialmente anulado. A união, celebrada em 2017, foi considerada nula pelo Ministério Público de São Paulo.

Conforme informações do Metrópoles, o casamento entre a influenciadora e o vencedor do BBB22 foi anulado uma vez que, mesmo precedido de habilitação, o casamento aconteceu enquanto Maíra ainda estaria casada com Egil Greto Guarize.

O casamento aconteceu em setembro de 2014, na Flórida, EUA, e foi validado no Brasil.

Segundo a influenciadora, ela nunca foi comunicada sobre a validade do casamento anterior, realizado fora do país, e desconhecia sua validação e o registro no país. O divórcio entre ela e Egil aconteceu antes da ação em questão.

Anulação

Na última terça-feira, 11 de julho, o pedido para desconstituir o casamento com Arthur Aguiar foi validado e a união entre os dois anulada.

Com a decisão, Maíra agora por seguir tranquila com seus planos para se casar com o noivo, Thiago Nigro, no próximo mês de agosto.

Recentemente, Maíra e Thiago revelaram detalhes sobre a celebração. Ao contrário das informações anteriormente divulgadas pelo casal, a festa, que terá 5 dias de duração, ainda não tem local exato para acontecer.

Entre mudanças de planos, eles chegaram a não fechar com os hotéis previamente cotados e pensaram até mesmo em se casar no exterior, mas voltaram atrás por temer que parte dos convidados não conseguisse comparecer ao casamento por conta da falta de documentação necessária para a viagem.

“Semana passada a gente ia casar em Isarel, na semana anterior seria na Itália”, revela a influenciadora que depois conta o motivo pelo qual vetou este plano.

“As pessoas normais não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que todos os valores sejam pagos por nós. Ele (Thiago) destruiu o meu sonho”, conta a coach em tom de brincadeira.