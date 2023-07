Britney Spears publicará “A Mulher que Sou”, seu livro de memórias, em outubro

Outubro de 2023 foi definido como a data para a publicação mundial de “A Mulher que Sou”, o livro de memórias de Britney Spears, vencedora de um Grammy, lendária artista musical e ícone global da cultura pop, de acordo com o anúncio de Jennifer Bergstrom, Vice-Presidente Sênior e Diretora Editorial da Gallery Books/Simon & Schuster.

A Penguin Random House Grupo Editorial publicará “A Mulher que Sou” em papel, em formato digital e em audiolivro.

“A Mulher que Sou” é uma história corajosa e emocionantemente surpreendente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança.

Em junho de 2021, o mundo inteiro ouviu falar de Britney Spears em uma audiência pública. O impacto causado quando ela compartilhou sua voz, sua verdade, foi inegável, e mudou o rumo de sua vida e de inúmeras outras pessoas. “A Mulher que Sou” revela pela primeira vez a incrível jornada de vida e a força interior de uma das melhores artistas da história da música pop.

Britney Spears Captura de tela

Escrita com muita franqueza e um humor extraordinário, as impactantes memórias de Spears ilustram o poder imperecível da música e do amor, e a importância de que uma mulher, finalmente, conte sua própria história, em suas próprias palavras.

Sobre a aquisição destas memórias, Jennifer Bergstrom comenta: “O poderoso depoimento de Britney no tribunal no ano passado serviu para abalar o mundo, mudar as leis e mostrar a sua inspiradora força e coragem. Não tenho dúvidas de que suas memórias terão um impacto similar e serão o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos em ajudar Britney a compartilhar sua história finalmente”.

Jennifer Bergstrom e a Editora Executiva Lauren Spiegel adquiriram os direitos mundiais e de audiolivro, com Spiegel como editora responsável pelo projeto, em um acordo histórico com a agência CAA. Simon & Schuster Audio publicará o audiolivro simultaneamente. Simon & Schuster Reino Unido, Canadá, Austrália e Índia também publicarão ao mesmo tempo.

Durante su carreira musical, ela colecionou inúmeros prêmios e honras, incluindo sete Prêmios Billboard Music e o Billboard’s Millenium, que reconhecem os extraordinários feitos de uma carreira e sua influência na indústria musical, bem como um Prêmio American Music e o Prêmio MTV Video Vanguard de 2011.

Até agora, Spears conseguiu um total de seis números um na lista Billboard 200 e 34 posições entre os 40 primeiros da lista de singles do Billboard Hot 100, dos quais quatro foram número um. Spears foi indicada a sete Prêmios Grammy e ganhou na categoria de melhor gravação de dança em 2005.

A música de Britney não só chegou ao coração de milhões de pessoas, mas a cantora também aproveitou sua plataforma global e sua voz para apoiar a comunidade LGBTQIA+, desde o seu apoio à Lei Dream até sua denúncia contra os projetos de lei antigênero no Texas.

Como aliada da comunidade por muitos anos, ela recebeu o Prêmio Vanguarda em 2018, concedido pela GLAAD a profissionais dos meios de comunicação que contribuíram significativamente para promover a igualdade e a aceitação das pessoas LGBTQIA+.