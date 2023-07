Além do documentário inédito, Xuxa Meneghel também está no multiverso; entenda

Além do documentário, Xuxa invade o multiverso (Reginaldo Teixeira/Globo)

Xuxa foi uma das apresentadoras mais marcantes de uma geração e prova disso é que a celebridade ganhou um documentário, que estreou no Globoplay, onde conta e relembra sua trajetória profissional. Mas, além disso, ela também entrou para o multiverso.

Depois do lançamento de Xuxa, o documentário, os fãs podem também aproveitar a chegada do Xuxaverso, ação especial que será lançada na sexta-feira (14), celebrando os sessenta anos da eterna rainha dos baixinhos. Nele, a famosa é representada em 60 NFTs (sigla em inglês para Non-fungible Token), que passeiam por elementos marcantes de sua carreira.

Xuxa na pré-estreia do documentário sobre sua vida na TV (Reginaldo Teixeira/Globo)

LEIA TAMBÉM: ‘Não há motivo’: Justiça nega pedido de Patrícia Poeta envolvendo processo

O projeto marca a estreia de Xuxa, que se transformou num fenômeno pop ao longo de mais de quatro décadas de carreira, na web: “O Xuxaverso reúne artes digitais que representam a história dela e retratam momentos que passam por figurinos, músicas, cenários e todos os elementos que integram sua trajetória”, disse Erick Bretas, idealizador do projeto.

Pré-estreia de Xuxa, o documentário

Na última segunda-feira (10), a apresentadora se reuniu com muitos amigos e familiares para a pré-estreia do documentário, que é dividido em cinco episódios e traz entrevistas inéditas, como a dada por Marlene Mattos, em um encontro emocionante e chocante para os fãs.

“Vou repetir uma frase que eu coloquei para mim como mantra nesse documentário. Eu que achava que sabia da minha vida, depois do doc falei: ‘Nossa! Passei por tudo isso... Não sabia disso tudo. Se vocês acham que me conhecem, estão enganados. Vão me conhecer ainda mais”, avaliou Xuxa, sobre o documentário.

Marlene Mattos enfrenta Xuxa em documentário do Globoplay (Reprodução/Globo)

No evento, nomes como Sasha, Junno Andrade, Luisa Brunet, Sergio Mallandro e paquitas de várias gerações, como Andrea Veiga, Andrezza Cruz, Barbara Borges e Tatiana Maranhão, marcaram presença para prestigiar a apresentadora.

“Temos a missão de contar histórias brasileiras e não tínhamos como não abraçar essa. A Xuxa é um dos ícones da nossa televisão e, portanto, um dos grandes nomes também de nossa cultura”, contou Erick Bretas.

LEIA TAMBÉM: ‘Não é fácil’: Tati Machado revela detalhes ao substituir Patrícia Poeta