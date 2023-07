Tom Cruise se prepara para gravar seu próximo filme no espaço: veja o que se sabe do filme

Nos últimos anos, Tom Cruise se consolidou como uma figura de ação, ao melhor estilo dos Bruce Willis, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger nos anos 80 e 90, e isso é demonstrado com suas impressionantes capacidades de enfrentar cenas de grande risco físico.

Acostumado a surpreender a sua audiência, o reconhecido ator, que estreará em breve ‘Missão Impossível 7′, já está se preparando para o próximo desafio, que espera superar qualquer ‘loucura’ realizada no passado.

De acordo com vários relatórios, o ator tem um orçamento de US$ 200 milhões juntamente com o diretor de 'Edge of Tomorrow', Doug Liman, com quem espera fazer uma viagem ao espaço para filmar alguma cena de um filme que já está em pré-produção.

Para realizar essa façanha, o protagonista de 'Top Gun' se tornaria o primeiro civil a realizar uma caminhada espacial.

Detalhes do Filme

No momento, há poucos detalhes da história e de sua data de lançamento.

Por enquanto, nos próximos meses, Cruise estará promovendo Missão Impossível: Dead Reckoning Parte Um, e depois deverá gravar a segunda parte do final de sua popular saga como detetive, Ethan Hunt.

Enquanto isso, Liman está trabalhando na refilmagem de 'Road House', com a Amazon Prime Video, sob o destaque de Jake Gyllenhaal.

Em seguida, o cineasta se encarregará de "The Instigators", um filme da Apple TV que contará com um elenco liderado por Matt Damon e Casey Affleck.

De acordo com um relatório de mídia especializada, apesar de Cruise e Liman estarem trabalhando em projetos paralelos, eles mantêm conversas com a NASA e com a SpaceX de Elon Musk para descobrir a o que eles estarão expostos durante as futuras filmagens.

Uma gravação no espaço exige um forte treinamento prévio por parte da equipe de gravação e dos atores que permitirá garantir a estadia a milhares de quilômetros da Terra.