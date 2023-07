Saiba o motivo pelo qual Maíra Cardi e Thiago Nigro vão se casar no Brasil e não no exterior

O casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro está cada vez mais próximo! O casal de coachs deve trocar as alianças no próximo mês de agosto e seguem a todo vapor nos preparativos do casamento.

Conforme publicado pelo Splash, Maíra foi até suas redes sociais para compartilhar com os seguidores um pouco mais sobre o processo de organização do casamento, que terá ao todo 5 dias de festa!

“Cada hora a gente aumenta. Agora vai ser de segunda a sexta, todos os dias da semana, pra ter certeza mesmo”, revela a influenciadora.

Além de mudanças na duração e nos dias da celebração, Maíra também revelou que o casal mudou os planos sobre o lugar em que será realizada a cerimônia, chegando até mesmo a cogitar a possibilidade de um casamento no exterior, que foi vetada pelo noivo.

Motivos revelados

Segundo Maíra, os planejamentos para a celebração estão mudando a todo momento, o que os deixou completamente “enlouquecidos”.

“Semana passada a gente ia casar em Isarel, na semana anterior seria na Itália”, revela a influenciadora que depois conta o motivo pelo qual vetou este plano.

“As pessoas normais não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que todos os valores sejam pagos por nós. Ele (Thiago) destruiu o meu sonho”, conta a coach em tom de brincadeira.

Segundo ela, grande parte dos convidados não têm passaporte e ainda precisariam resolver questões referentes à documentação, o que tornaria a presença inviável.

“Será no Brasil, em outra cidade e com tudo pago por nós. Tem cinquenta dias para o casamento e não temos nem os convites prontos”, revela a noiva que em seguida afirma ter tirado a semana para resolver as questões referentes ao casamento.

Noivos desde abril, Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram publicamente o relacionamento em março desde ano.

