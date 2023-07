“Pra quê casar com 25 anos? Podia ter dado mais”, diz Taís Araújo durante podcast Imagem: reprodução Instagram (@taisdeverdade)

Durante entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Taís Araújo fez uma declaração polêmica sobre seu casamento com Lázaro Ramos.

De acordo com a atriz de 45 anos, mesmo estando em uma relação estável, casar jovem foi um erro, pois ela perdeu a oportunidade de ficar com outros homens.

“Pra quê casar com 25 anos? ‘Se arrepende? Não, em absoluto, até porque eu tenho um casamento muito bom. Mas era jovem, podia ter dado mais por aí. Tentei dar, dei um pouquinho e comecei a namorar. Idiota”, declarou.

Veja a declaração a seguir:

Taís Araújo está sendo alvo de críticas após afirmar que deveria ter aproveitado para transar com outros caras, antes de se casar. pic.twitter.com/rhldGNWdpZ — Ricardo (@RobivanC) July 11, 2023

A fala aconteceu em agosto de 2022 e foi recuperada no início da semana, gerando debates entre os fãs. Enquanto alguns problematizaram e acharam um desrespeito, com o marido, outros entenderam e concordaram com a honestidade dela.

LEIA TAMBÉM: Saiba o motivo pelo qual Maíra Cardi e Thiago Nigro vão se casar no Brasil e não no exterior

“Esse vídeo da Taís Araújo mostra demais como as mulheres tão luz à frente no quesito sexualidade”, disse uma pessoa no Twitter.

E esse video da Taís Araújo mostra demais como as mulheres tão luz a frente no quesito sexualidade. Honesta tlg, vc vai ver os cara em poadcast só fala de puta, traição, parece uns corno no cio, aí as chamadas dos vídeos das mina: poadcast d mulher só fala disso. — ari ☀️ (@rivverari) July 11, 2023

“Ela tá casada a mais de 10 anos gente, vocês acham mesmo que Lázaro ramos vai chiar pra Tais Araújo porque ela disse devia ter dado mais a uns anos atrás?”, questionou outro.

Ela tá casada a mais de 10 anos gente, cs acham mesmo que Lázaro ramos vai chiar pra Tais Araújo pq ela disse devia ter dado mais a uns anos atrás? https://t.co/fBj0lH0uEE — affzao hein (@olokinh0) July 12, 2023

Veja o episódio completo:

Affair de dois anos de Vini Jr., mexicana chega ao RJ para aniversário do jogador

Com 23 anos sendo completados hoje (12), Vinicius Jr. ganhou um presentão de aniversário, com a vinda da cantora mexicana Kenia Os ao Brasil pela primeira vez.

Segundo o ‘Extra’, os dois já vivem um romance há dois anos e postaram fotos e vídeos no Cristo Redentor, com direito a marcação na imagem, algo que nunca tinha feito antes para não levantar suspeitas. Um fato curioso é que Kenia também completa 24 anos no próximo sábado (15).

Ainda segundo a matéria, os dois já haviam se encontrado em Miami, quando Vini iniciou suas férias. Contudo, evitaram fotos juntos. O casal é apontado affair um do outro desde 2021, com o jogador curtindo todas as fotos da cantora e influencer desde aquela época.

Affair de dois anos de Vini Jr., Kenia Os chega ao RJ para aniversário do jogador Imagem: reprodução Instagram (@vinijr)

LEIA MAIS:

⋅ Nada feito! Denílson se pronuncia e afirma que a situação com Belo não foi resolvida

⋅ Veja a tatuagem ousada que Megan Fox fez na cintura cobrindo o nome do ex

⋅ Anitta quebra tudo no Alta Moda e repertório de Diplo surpreende: ‘Botou a Pipokinha’