Nada feito! Denílson se pronuncia e afirma que a situação com Belo não foi resolvida

Após a assessoria do cantor Belo se pronunciar e afirmar que a situação envolvendo uma dívida milionária entre o cantor e o ex-jogador de futebol Denílson foi resolvida, o jogador usou seu perfil nas redes sociais para desmentir a alegação.

Por meio de uma publicação realizada na manhã desta quarta-feira, Denílson afirmou que a questão ainda não foi solucionada apesar do empenho das duas partes envolvidas. Confira o comunicado:

“Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está”.

Em pouco tempo, seguidores do jogador se manifestaram nos comentários e ironizaram a situação, chegando a compartilhar situações “semelhantes” vivenciadas por diversas pessoas.

“Aquele depósito com envelope vazio”, comentou um seguidor, ao que outro completou: “E o pix? Nada ainda!”. Um terceiro ironizou: “Só falta o principal: pagar”.

Entenda o caso

No ano de 1999 o ex-jogador de futebol Denílson adquiriu os direitos do Grupo Soweto, no qual Belo era o vocalista. Porém, apenas 1 ano após a compra dos direitos do grupo, Belo anunciou que deixaria a formação original do Soweto para seguir carreira solo, o que, segundo Denílson, caracterizou uma quebra de contrato por parte do cantor.

Para a justiça, Belo foi considerado culpado das acusações feitas por Denílson e condenado a pagar um total de R$388 mil ao jogador, valor este que passou por juros e correções ao longo dos anos.

Em uma tentativa de obter o valor devido, a justiça determinou a penhora de bens e o depósito em juízo dos valores arrecadados com as apresentações do cantor, o que incluiu não somente o valor dos ingressos de shows, mas também a premiação pela participação de Belo no quadro “Dança dos Famosos”.

