Maisa Silva, que procura ser discreta quando o assunto é possíveis relacionamentos. Contudo, mais uma vez a web levantou suspeitas de um romance após uma foto postada em uma praia de Ibiza, Espanha.

A atriz e apresentadora estava no local com João Guilherme. Os dois passaram o dia por lá e postaram fotos juntos. “Fabrício e Anita versão verão”, escreveu Maisa na legenda, fazendo referência à série em que é protagonista “De Volta aos 15″, em que João também atua.

Entre milhares de de comentários, muitos falam sobre um futuro romance entre os dois. “Maisa, namora o João. Vocês estão desperdiçando o tempo e o amor”, escreveu uma pessoa. “Meu Deus, Anita e Fabrício ficaram juntos”, escreveu outra, citando os personagens da série.

LEIA TAMBÉM: Dania Mendez e Key Alves, do BBB 23, são vistas juntas e este foi o real motivo

Além dos dois, outros amigos estão juntos na viagem, como Fernanda Concon, que também é atriz, e Julia Rabelo.

Maisa Silva e João Guilherme juntos? Celebridades postam fotos juntos e web cita romance Imagem: Instagram (@maisa)

Ivete Sangalo mostra motorhome alugado para viajar de férias com a família

Outra celebridade que está aproveitando um tempo de descanso é Ivete Sangalo. De férias com a família nos Estados Unidos, a cantora de 51 anos, mostrou aos seguidores na noite da última segunda-feira (10) o veículo que está sendo utilizado para o passeio.

Trata-se de um motorhome de luxo com diversos aparatos e que lembra até mesmo uma casa. “Vou mostrar para o Mickey que sou mais estourada que ele”, brincou a cantora com o motorista do veículo, que irá acompanhá-los na viagem.

“Família pequena vocês sabem como é, né? Dessa vez a mamãe exagerou. Olha que legal, gente... De férias, com 51 cabeças, a gente tem esse motorhome, vou mostrar por dentro para vocês saberem como é”, iniciou ela, mostrando a sala de jantar, cozinha e a suíte, que tem até uma cama de casal.

“Dá pra fazer uma festa aqui, uma sala de jantar... Gente, é muito legal, tem geladeira, microondas, televisão, máquina de lavar, banheiro, ar-condicionado, ventiladorzinho para tirar uma onda e lua de mel, janelinha”.,

Ivete Sangalo exibe ‘casa móvel’ luxuosa que alugou para a família pic.twitter.com/oDeTs7Xqmp — bnewsvideos (@bnewsvideos) July 11, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Após 22 anos, Belo quita dívida milionária com o ex-jogador de futebol Denílson

⋅ Estado de saúde de MC Marcinho assusta fãs; web reage a internação do famoso

⋅ Fora da rotina, Jojo Todynho ‘debocha’ de quem cobra dieta e academia; entenda