Georgina Rodríguez, parceira de CR7, agita web ao comentar foto de Karoline Lima, ex de Éder Militão

Cecília completou um ano de idade e recebeu uma grande festa, na última segunda-feira (10), que reuniu diversos convidados. Karoline Lima, mãe da pequena, não deixou de registrar os momentos de seu aniversário e movimentou suas redes sociais. Os registros renderam até mesmo o comentário de Georgina Rodríguez, parceira do craque da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo.

Já na terça-feira (12), Karoline compartilhou algumas fotos da filha, que também contou com a presença do pai, o jogador do Real Madrid, Éder Militão. Os registros viralizaram no Instagram, ao reuní-los na celebração. Esse também foi um dos motivos pelo qual os seguidores da criadora de conteúdo foram ao delírio.

“A quarta foto: habla, rainha”, escreveu a inflencer na legenda da postagem, se referindo a uma das imagens em que Cecília surge falando no microfone com os convidados. Nos comentários, Georgina Rodríguez decidiu deixar uma impressão e comentou: “Rainhas”. Após deixar sua mensagem, o texto da modelo hispano-argentina recebeu cerca de 90 mil curtidas em menos de 24 horas.

Cristiano Ronaldo se declara à Georgina Rodríguez em período de férias

Após diversos rumores sobre uma suposta crise no relacionamento de Cristiano Ronaldo de Georgina Rodríguez, os pombinhos se mostraram firmes e fortes por meio das redes sociais, desta vez com fotos em moto aquática e muita troca de afeto.

No último domingo (9), o craque da seleção portuguesa publicou um registro em seu Instagram e atraiu diversas reações de seus fãs.

O jogador, de 38 anos de idade, se declarou para a parceira, a modelo de 29 anos, com a legenda “Te amo”, acompanhada de emojis de onda de mar e coração. O casal esteve em Alvor, em Portugal. Após o registro ser trazido à web, diversos fãs do craque deixaram suas impressões nos comentários. Confira: