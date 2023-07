Fora da rotina, Jojo Todynho ‘debocha’ de quem cobra dieta e academia; entenda

No começo de 2023, Jojo Todynho fez uma mudança radical em sua vida e entrou para o mundo fitness, chamando a atenção dos seus seguidores, que gostam de acompanhar o dia a dia da famosa na academia.

Mas, em um vídeo publicado no TikTok, a vencedora do reality show A Fazenda 12, revelou o motivo que fez ela abandonar os treinos, pelo menos, momentaneamente: “Eu estou de férias e vocês estão me cobrando dieta e academia. Não existe Carol no meu vocabulário. Esquece DNA…eu estou de férias”, começou ela.

“Resultado eu mostro pro Dr’: dispara Jojo Todynho após mostrar desempenho na academia e chama atenção de web (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Acompanhada dos amigos, Jojo Todynho brincou com a situação e disse aos seus fãs que não vai pensar em treinos e dietas durante um tempo: “Esquece academia, eu estou de férias. Me larga neste mundo. Meu marido falou para mim, pode vacilar. As pessoas querem saber do negócio de academia. Treino é o caral**, eu vou treinar o copo…olha o supino”.

Jojo curte férias em cruzeiro nos EUA

Com a chegada do inverno no Brasil, Jojo Todynho resolveu escapar do frio e viajou com os amigos para os Estados Unidos, onde curte alguns dias longe da rotina em um cruzeiro. Mas, a calmaria acabou quando ela relatou, em um vídeo, momentos difíceis em sua cabine.

“Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu: meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu. Me deu um desespero. Eu gritando: ‘Renata, é o Titanic!’. Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou. Eu só sabia gritar”, disse a vencedora de A Fazenda 12, que mostrou o local todo alagado.

🤣 E AGORA, QUEM PODERÁ ME SALVAR? Jojo Todynho embarcou em um cruzeiro nos Estados Unidos e, de cara, já enfrentou um perrengue daqueles em sua viagem dos sonhos. A cantora revelou momentos de desespero após um cano estourar no banheiro de sua cabine enquanto tomava banho,… pic.twitter.com/S4pOTUAj79 — Nana Rude (@nanarude) July 11, 2023

Com o susto, Jojo Todynho disse que ficou desesperada com a chance de inundar, mas brincou com os amigos: “Ainda bem que o quarto de vocês é do lado, porque eu não sei falar um put* (de inglês)”.

Depois do momento tenso, funcionários do cruzeiro foram até a cabine da famosa e solucionaram o problema.

