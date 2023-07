Estado de saúde de MC Marcinho assusta fãs; web reage a internação do famoso

Príncipe do Funk: MC Marcinho segue internado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Enquanto MC Marcinho segue internado, em estado grave, fãs do famoso usam as redes sociais para mandar mensagens de apoio à família e ao artista, que sofre de problemas cardíacos.

Na manhã desta quarta-feira (12), muitos anônimos usaram o Twitter e fizeram o nome do funkeiro aparecer nos principais assuntos da web. A palavra “força” surgiu entre as mais compartilhadas por quem curte o trabalho do MC, que é conhecido pelo hit “Glamurosa”.

Orações pro nosso querido MC Marcinho! 🙌🏼 ❤️

Suas músicas fizeram boa parte da minha infância principalmente quando tocava "Rap dos Solitário" nos baile funk, nostalgia boa que me lembrar... trate de ficar bem logo tá!? 🙏🏼

Que Jesus e Nossa Senhora cuide de sua recuperação. — Lucas  (@souoluquinhass) July 12, 2023

Entre as mensagens de carinho, os fãs de MC Marcinho também mostram sua indignação ao saber que o famoso segue internado no Rio de Janeiro: “Fiquei sabendo agora do Mc Marcinho, vamos mandar energia positiva pra ele sair dessa logo”, escreveu uma pessoa.

Outro disse que estava com o coração partido por saber que MC Marcinho respirava por aparelhos: “É muito triste a situação do MC. Cara, ele está sedado e fazendo hemodiálise, que mer**”, alegou outro fã do carioca.

Eu tô de cara que vi o Mc marcinho nos trends fui ver sem saber quem era e sei de cor exatamente todas as músicas que vi no tt dele. Força que Deus de a cura a ele. — ah Ana (@acmacedos) July 12, 2023

Entenda a situação delicada de MC Marcinho

Aos 45 anos, MC Marcinho foi internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após uma parada cardiorrespiratória. No local, o músico precisou ser intubado e passou por uma cirurgia para substituir o marca-passo, utilizado para regular os batimentos cardíacos.

Conhecido como príncipe do funk carioca, Marcinho está internado há um mês. Em nota, o hospital relatou que o famoso necessitou de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea: “Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável”, diz o documento.

Tão trágico o MC Marcinho nessa situação num momento que as músicas dele voltaram com tudo pra mídia... Cruel demais. — Anderson Ribeiro (@AndRibeiro92) July 12, 2023

Vale destacar que em março de 2023, o famoso também foi internado para trocar o marca-passo em função de um defeito no funcionamento do aparelho. Antes disso, em 2019, ele chegou a ser hospitalizado com princípio de infarto.

