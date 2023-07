Dania Mendez e Key Alves, do BBB 23, são vistas juntas e este foi o real motivo

Dania Mendez e Key Alves, que fizeram parte do intercâmbio do BBB 23, foram vistas juntas durante duas festas e surpreenderam os seguidores com seus looks luxuosos.

Em fotos divulgadas nos Stories, a influenciadora digital mexicana mostrou que apostou em um vestido telado transparente, com lingerie à mostra. Já a jogadora de vôlei optou por um vestido preto longo, no estilo tomara que caia, com pedrarias e transparência na lateral, além de uma fenda generosa na perna.

A dupla, que trocou de casa durante a última temporada do Big Brother Brasil e da La Casa de Los Famosos, no México, foram juntas a duas festas. A primeira foi o evento organizado por Key Alves para celebrar os seus 12 milhões de seguidores e a segunda foi a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr, que festejou 23 anos.

Looks de Key Alves e Dania Mendez chamam a atenção dos fãs (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que Key Alves e o jogador Vinícius Jr. vivem os rumores de que estariam em um romance. Mas, segundo a assessoria de imprensa da ex-BBB, os dois estão “se conhecendo melhor”.

Antes do aniversário do jogador do Real Madrid, os dois foram vistos juntos no Numanice, show de pagode de Ludmilla, que também aconteceu no Rio de Janeiro há dois dias.

Outro ex-BBB também vive clima de romance

Além de Key Alves dar uma nova chance ao amor, outro ex-participante do BBB 23 também está vivendo bons momentos com sua amada. Trata-se de MC Guimê, que depois de ser acusado de importunação sexual, em um episódio que envolve Dania Mendez, está em paz com Lexa.

Quem acompanha o casal nas redes sociais percebeu que eles embarcaram para mais uma viagem na Europa, pegando os fãs de surpresa. Desta vez, os famosos arrumaram as malas e desembarcaram em Paris. Em uma publicação, feita na segunda-feira (10), eles mostram momentos íntimos em frente à Torre Eiffel, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Lexa e Guimê vivem clima de romance em Paris (Reprodução/@lexa)

No vídeo, postado por Lexa, o casal se beija romanticamente, levando os fãs a comentarem:”Esperta ela que não deu ouvidos pras donas e ficou com o homem dela, as donas estão na internet só pra dizer quem merece ser perdoado ou não”, escreveu uma.

Outra pessoa disse que é bonito ver que o ex-participante do BBB 23 não fica admirando o monumento turístico, mas sim sua amada. Já outros fãs pedem para que o casal não se separe nunca, pois é lindo ver o amor que existe entre eles.

