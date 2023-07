Após separação e tratamento contra o câncer, Preta Gil vai se afastar das redes e faz importante desabafo

Após separação e tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil revelou que vai se afastar das redes sociais.

Em um importante desabafo no Instagram, ela comentou: ‘Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual’.

O logo texto acabou repercutindo rapidamente nas redes. Confira:

“Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci”.

“Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer”.

“Tenho amigos fiéis que não me abandonaram, uma família que é meu alicerce, fás lindos que me enchem de amor, a melhor equipe médica e mais um monte de gente que me ama e me apoia. Me sinto grata demais por isso.”

“Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças!! Obrigada pelo carinho e amor, até breve!!!”.

