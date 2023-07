Após 22 anos, Belo quita dívida milionária com o ex-jogador de futebol Denílson

A situação do cantor Belo pode estar começando a melhorar. Após arrastar por 22 anos uma dívida com o ex-jogador de futebol Denílson, o cantor quitou recentemente o débito que já alcançava o valor de R$7 milhões.

Conforme publicado pelo O Globo, a batalha judicial entre o cantor e o ex-jogador vinha se arrastando por anos, desde que Belo anunciou sua saída do grupo Soweto para seguir carreira solo.

Denílson, que adquiriu os direitos do grupo Soweto em 1999, entrou na justiça nos anos 2000 alegando que Belo quebrou um contrato ao deixar o grupo, no qual era vocalista, para seguir carreira solo.

A condenação veio em 2004, quando cantor deveria pagar um total de R$388 mil ao ex-jogador. Para justificar o não pagamento, Belo declarou que não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e que nunca recebeu suporte financeiro do ex-jogador entre os anos de 1999 e 2000.

Penhora para pagamento de dívida

Conforme informações divulgadas pelo portal Uol, o cantor passou a cobrar de forma antecipada pelos shows que fazia em uma tentativa de evitar a penhora do valor das apresentações para o pagamento da dívida.

A informação foi confirmada pela Ticket 360, que revelou ter pagado antecipadamente ao cantor por uma apresentação realizada em 31 de julho de 2021. Na época, a justiça determinou que as empresas depositassem em juízo o valor arrecadado com os shows do cantor, algo que a Ticket 360 não conseguiu fazer.

“Infelizmente, ao que tudo indica, o executado, ciente de que sofre a presente execução, não admite receber após a realização do show e exige o pagamento antecipado de forma a burlar qualquer tipo de penhora”, declarou a empresa.

Segundo a publicação, a premiação do cantor por sua participação da Dança dos Famosos e outros bloqueios totalizaram o valor da dívida, que finalmente foi quitada. A confirmação do término da batalha judicial entre o cantor e o ex-jogador foi feita pela assessoria de Belo.

Leia também: ‘Dívida de 20 anos’: Denílson vai para cima de prêmios que Belo ganhou na ‘Dança dos Famosos’