Anitta quebra tudo no Alta Moda e repertório de Diplo surpreende: ‘Botou a Pipokinha’

A participação de Anitta no Alta Moda, evento de alta costura da grife Dolce&Gabbana, segue dando o que falar. Após fazer o show de encerramento do evento e levar seus maiores sucessos para o público, a cantora se acabou de dançar ao som do DJ Diplo, que fez questão de homenagear o funk brasileiro.

Conforme publicado pelo GQ Celebridades, Anitta, que foi uma das principais atrações do show de encerramento do evento, curtiu a festa coladinha com o novo namorado, o ator Simone Susinna. Imagens do casal aos beijos circulam pelas redes sociais.

Em seu repertório, Anitta incluiu sucessos como “Bang”, “Downtown” e “Vai Malandra”, e mostrou sua presença de palco ao quebrar tudo acompanhada por suas bailarinas.

Após seu show, ela fez questão de acompanhar de pertinho o set do DJ Diplo, que incluiu diversos hits de funk e fez a cantora requebrar até o chão ao som de “Atoladinha” e “Bota na Pipokinha”.

A internet foi à loucura!

Em pouco tempo, diversos vídeos da festa foram compartilhados na internet e os seguidores e fãs da cantora não perderam tempo em comentar a presença de Anitta em mais um evento de renome internacional.

“Vai ter funk em desfile de Alta Costura sim!”, comemorou uma internauta ao que outro seguidor completou: “Ela entendeu tudo! Ela entrega!”.

“Virou uma festinha particular da Mami!”, completou um terceiro.

Outros seguidores, atentos ao repertório de Diplo, não perderam tempo em comentar sobre os trechos do funk “Bota na Pipokinha”, de MC Pipokinha que ganharam destaque no set do DJ.

“Eu prendi a respiração quando começou MC Pipokinha e fiquei imaginando a cara da Kim Kardashian vendo, ouvindo e tentando entender”, comentou um seguidor.

“Mano! Eles colocaram MC Pipokinha no desfile da DG, o mundo realmente não gira, capota!”, comentou outro.

Confira os vídeos da apresentação:

Leia também: Anitta e Juliette namorando? Cantora fala sobre suposto relacionamento com a ex-BBB