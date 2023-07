Affair de dois anos de Vini Jr., mexicana chega ao RJ para aniversário do jogador

Affair de dois anos de Vini Jr., Kenia Os chega ao RJ para aniversário do jogador Imagem: reprodução Instagram (@vinijr)

Com 23 anos sendo completados hoje (12), Vinicius Jrm. ganhou um presentão de aniversário, com a vinda da cantora mexicana Kenia Os ao Brasil pela primeira vez.

Segundo o ‘Extra’, os dois já vivem um romance há dois anos e postaram fotos e vídeos no Cristo Redentor, com direito a marcação na imagem, algo que nunca tinha feito antes para não levantar suspeitas. Um fato curioso é que Kenia também completa 24 anos no próximo sábado (15).

Ainda segundo a matéria, os dois já haviam se encontrado em Miami, quando Vini iniciou suas férias. Contudo, evitaram fotos juntos. O casal é apontado affair um do outro desde 2021, com o jogador curtindo todas as fotos da cantora e influencer desde aquela época.

Neste meio tempo, outra pessoa começou a ser apontada como affair do jogador. Antes da Copa do Mundo de 2022 Julia Rodrigues era a gata da vez.

Saiba o motivo pelo qual Maíra Cardi e Thiago Nigro vão se casar no Brasil e não no exterior

O casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro está cada vez mais próximo! O casal de coachs deve trocar as alianças no próximo mês de agosto e seguem a todo vapor nos preparativos do casamento.

Conforme publicado pelo Splash, Maíra foi até suas redes sociais para compartilhar com os seguidores um pouco mais sobre o processo de organização do casamento, que terá ao todo 5 dias de festa!

“Cada hora a gente aumenta. Agora vai ser de segunda a sexta, todos os dias da semana, pra ter certeza mesmo”, revela a influenciadora.

Segundo Maíra, os planejamentos para a celebração estão mudando a todo momento, o que os deixou completamente “enlouquecidos”.

“As pessoas normais não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que todos os valores sejam pagos por nós. Ele (Thiago) destruiu o meu sonho”, conta a coach em tom de brincadeira.

