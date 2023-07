3 filmes na Netflix que você precisa assistir esta semana antes de serem saírem do catálogo

Netflix vai retirar do seu catálogo filmes de todos os gêneros em julho 2023 (Lunacy Unlimited Productions / IFC Midnight)

A Netflix adiciona novas produções à sua quase infinita biblioteca de filmes todas as semanas. No entanto, ao mesmo tempo, também elimina incontáveis longas-metragens do seu catálogo.

Durante a segunda semana de julho, não haverá exceções e vários filmes de diferentes gêneros estarão saindo da plataforma, então os usuários têm apenas alguns dias para assistir ou rever estes filmes.

3 filmes que serão removidos da Netflix em julho

Por isso, a seguir, apresentamos três dos filmes que saem da Netflix esta semana e que você deve dar uma olhada antes que sejam removidos definitivamente do serviço de streaming.

Águas que Corroem (2018)

Os amantes do cinema de suspense não podem perder este thriller indie protagonizado por Hermione Corfield, Jay Paulson e Sean O’Bryan que sai da Netflix três anos após sua bem-sucedida chegada.

Sinopse: Depois de se desviar na estrada e acabar perdida na floresta, uma jovem se torna a presa de dois foras-da-lei com a receita perfeita para o desastre.

Último dia para ver na Netflix: 14 de julho

Os Melhores Inimigos (2019)

O drama de direitos civis é imperdível não só por sua grande história baseada em fatos reais, mas também pelas atuações de seus incríveis protagonistas: Sam Rockwell e Taraji P. Henson.

Sinopse: em 1971, uma reunião sobre integração escolar na Carolina do Norte leva uma ativista a confrontar o líder do Ku Klux Klan e forjar uma improvável amizade.

Último dia para ver na Netflix: 15 de julho

Vinho fino (2021)

Se você gosta de produções feitas em Nollywood, então você deve aproveitar a última chance de assistir a esta comédia romântica que coloca o foco na diferença de idade no amor.

Sinopse: Após se apaixonar por uma mulher muito mais jovem do que ele, um homem rico e solitário tem que enfrentar o estigma social em torno de relacionamentos com diferença de idade.