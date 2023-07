Suposto flerte com atriz menor idade deixa fãs de Rafael Cardoso decepcionados

Rafael Cardoso vive um dos piores momentos de sua carreira. Fora da TV, o ator deixou de ser visto como o “bom moço” das novelas para ser alvo de polêmicas e muitas críticas na web, que podem gerar um certo cancelamento virtual.

Depois de republicar um vídeo de Nego Di, outro famoso que não é visto com bons olhos nas redes sociais, o galã tem um novo problema para resolver, já que ele teve uma suposta troca de mensagens com uma atriz menor de idade vazada pela jornalista Fábia Oliveira, nesta segunda-feira (10).

No Twitter, anônimos mostram-se chocados com as informações polêmicas que chegam sobre Rafael Cardoso, que já fez inúmeros personagens em novelas da TV Globo: “Decepção total, que isso”, escreveu uma fã.

Eu admirava demais o trabalho do Rafael Cardoso, a pessoa que ao menos se mostrava ser.



Agora eu peguei um ranço q tô com dificuldades de assistir minha novela fav pela milésima vez: além do tempo — Mikael 🏳️‍⚧️ (@mthmikael) July 11, 2023

Enquanto algumas pessoas ainda se questionam o que o ator da novela a Vida da Gente fez, outros afirmam que estão chocados com a possibilidade do famoso se envolver com uma atriz adolescente: “Apavorada com com essa história do Rafael Cardoso… tô horrorizada, cada hora aparece uma coisa pior misericórdia”.

Porém, mesmo com a repercussão negativa, Rafael Cardoso não se pronunciou sobre as denúncias. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, o famoso segue em silêncio.

Querido diário,

só hoje teve:

- Tiago Leifert sendo um sapatênis que fala merda;

- Casagrande comendo o cy do Tiago Leifert;

- Rafael Cardoso dando em cima de menor de idade;

- O mundo conhecendo o lado monstro da Marlene Mattos no #XuxaODocumentario



Medo do que vem amanhã pic.twitter.com/wkqHIN3uGB — Wellington Oliveira (@well_author) July 11, 2023

Entenda a nova polêmica envolvendo o ator

Nesta segunda-feira (10), Rafael Cardoso foi associado a mais um problema. Desta vez, o ator teve uma suposta troca de mensagens com uma atriz menor de idade vazada pela jornalista Fábia Oliveira, que compartilhou alguns prints da conversa, que revelam a polêmica.

Nas conversas, que supostamente aconteceram quando Rafael ainda era casado com a influenciadora digital Mariana Bridi, é possível ver que o famoso sabia da idade da atriz e mostrou-se preocupado se alguém mais gerenciava o perfil da jovem nas redes.

Em seguida, o ator pede à menina para que saia de onde está para conversarem. Ambos chegaram até mesmo a falar sobre quando contracenaram em A Vida da Gente, novela da Globo quando a adolescente tinha apenas seis anos de idade.

