Rodeado de polêmicas, Rafael Cardoso iria viver personagem nesta novela da Globo

O momento não é nada tranquilo para Rafael Cardoso, que já foi chamado de homofóbico ao compartilhar um vídeo de Nego Di e agora está sendo acusado de flertar com uma atriz menor de idade. Mas, o ator, que também é lembrado por seus personagens, estaria no ar em uma das novelas da TV Globo.

Antes mesmo das polêmicas começarem, Rafael estava escalado para voltar ao trabalho em Amor Perfeito, novela que está sendo exibida na faixa das 18 horas. Na trama, ele daria vida ao personagem Gaspar, que é um dos vilões da história, mas acabou sendo substituído.

Thiago Lacerda vive vilão de Amor Perfeito, novela que estreia em março na Globo (Reprodução/Instagram)

Antes da novela ganhar forma, a Globo tirou Rafael Cardoso do elenco de Amor Perfeito e colocou Thiago Lacerda, que já estava escalado para viver outro personagem, mas acabou assumindo o papel de vilão, ao lado de Mariana Ximenes.

Para quem não lembra, na época, Rafael enfrentava sua separação com a influenciadora digital Mari Bridi, com quem foi casado por muitos anos. Antes disso, o galã postou fotos e vídeos ao lado de muitos colegas.

Rafael Cardoso compartilha vídeo e é chamado de homofóbico na web (Reprodução/Instagram)

Em uma publicação feita nos Stories, o ator, que agora enfrenta um cancelamento virtual por causa do suposto flerte com uma atriz menor de idade, aparece andando nos corredores do Projac, no Rio de Janeiro. Na legenda, ele escreveu: “Começando o processo da nossa nova novela. O pessoal trabalhando lá no fundo”.

A novela Amor Perfeito, escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, também segue para sua reta final. A trama, exibida na faixa das 18 horas, será substituída pelo remake de Elas por Elas, que começa a ser gravado nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

