Luxo e romance: Fãs de Lexa e MC Guimê ficam surpresos com viagem romântica

Depois de um período conturbado, a cantora Lexa e MC Guimê vivem, mais uma vez, o clima de romance e decidiram embarcar para mais uma viagem na Europa, pegando os fãs de surpresa.

Desta vez, o casal arrumou as malas e desembarcou em Paris. Pelas redes sociais, os dois publicaram, nesta segunda-feira (10), alguns momentos juntos, mas aquele que mais chamou a atenção dos seguidores foi quando os famosos se beijaram em frente à Torre Eiffel, um dos principais símbolos da cidade europeia.

Nos comentários, fãs aplaudiram a viagem de Lexa e MC Guimê para Paris, na França: “Esperta ela que não deu ouvidos pras donas e ficou com o homem dela, as donas estão na internet só pra dizer quem merece ser perdoado ou não”, escreveu uma.

Outra pessoa disse que é bonito ver que o ex-participante do BBB 23 não fica admirando o monumento turístico, mas sim sua amada. Já outros fãs pedem para que o casal não se separe nunca, pois é lindo ver o amor que existe entre eles.

Além dos comentários amorosos, alguns seguidores de Lexa e Guimê optaram em fazer trocadilhos com a viagem em casal e comentaram que “até a torre é fiel e o MC Guimê não”.

Vale destacar que a reconciliação entre Lexa e o ex-BBB tornou-se pública no último Dia dos Namorados, quando ela postou uma foto ao lado do marido. Mas, mesmo juntos, os famosos enfrentam algumas polêmicas geradas dentro e fora das redes sociais.

Para quem não lembra, Guimê foi alvo de muitas críticas após ser expulso do reality show da TV Globo, como a revelação de uma grande dívida por falta de pagamentos de um imóvel alugado em um condomínio de luxo e as acusações de abuso durante o programa de confinamento, que foi o principal motivo da separação do casal.

