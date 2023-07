Lançaram o trailer de ‘Napoleão’: o que sabemos sobre o novo filme de Joaquin Phoenix?

As primeiras imagens de Napoleão finalmente saíram a público. A Sony Pictures Entertainment lançou neste 10 de julho o primeiro trailer do filme e promete ser um dos mais impressionantes do ano.

O épico trailer do drama histórico sobre o imperador francês Napoleão Bonaparte, protagonizado por Joaquin Phoenix sob a direção de Ridley Scott, começa na plena Revolução Francesa em 1793.

No meio das lutas, o então oficial do exército encontrou a oportunidade ideal para começar a tomar o poder. Em seguida, outras visões das principais cenas do filme são mostradas.

Como quando o imperador francês conheceu sua esposa Josefina durante uma campanha militar no Egito ou o golpe de estado com o qual impôs sua ditadura e desencadeou guerras na Europa.

O trailer cheio de ação termina com uma cena impressionante onde o imperador e seu exército prendem uma força inimiga em uma armadilha e garante que nunca se enganou em suas escolhas.

O que se sabe sobre Napoleão, o novo filme de Joaquin Phoenix?

O primeiro olhar sobre Napoleão gerou uma impressão muito boa e os espectadores mal podem esperar para que a cinebiografia, escrita por David Scarpa, chegue aos cinemas no final de 2023.

Por isso, a seguir, vamos contar tudo o que você deve saber sobre o aguardado filme, antes do seu lançamento na grande tela:

Qual é o enredo do filme Napoleão?

A sinopse da produção da Apple Studios e Scott Free Productions apresenta o filme como uma “epopeia de ação cheia de espetáculo” que conta a ascensão e queda de Napoleão Bonaparte.

Com um impressionante cenário de filmagem de grande escala dirigido pelo lendário diretor Ridley Scott, o filme captura a implacável jornada de Napoleão ao poder através do prisma de sua dependente e volátil relação com seu único amor verdadeiro, Joséphine, mostrando suas visionárias táticas militares e políticas com algumas das mais dinâmicas sequências de batalha filmadas até hoje. — Hola, soy un estudiante Olá, sou um estudante

Joaquin Phoenix interpreta Napoleão Bonaparte em 'Napoleão' | (Apple Studios)

Quem atua em Napoleão?

Além do ator premiado com o Oscar Joaquin Phoenix interpretando o imperador Napoleão Bonaparte, o elenco deste ambicioso longa-metragem é composto por outras grandes estrelas, como Vanessa Kirby.

A atriz indicada ao Oscar é a responsável por coprotagonizar o drama, interpretando a imperatriz Josefina. Outros dos atores que fazem parte do elenco principal são:

Tahar Rahim como Paul Barras

como Paul Barras Mark Bonnar como Jean-Andoche Junot

como Jean-Andoche Junot Youssef Kerkour como Marechal Davout

como Marechal Davout Ben Miles como Caulaincourt

como Caulaincourt Ludivine Sagnier como Theresa Cabarrus

como Theresa Cabarrus Matthew Needham como Lucien Bonaparte

como Lucien Bonaparte Phil Cornwell como Sansão

como Sansão Edouard Philipponnat como o czar Alexandre

como o czar Alexandre Paul Rhys como Talleyrando

como Talleyrando John Hollingworth como Marshall Ney

como Marshall Ney Gavin Spokes como Moulins

Rupert Everett e Ian McNeice interpretam personagens não revelados.

Vanessa Kirby dá vida a Josefina em 'Napoleão' | (Apple Studios)

Quem produziu o filme Napoleão?

Kevin J. Walsh, Mark Huffman, Joaquin Phoenix e Ridley Scott atuaram como produtores. Enquanto isso, Raymond Kirk, Aidan Elliott e Michael Pruss despenharam o papel de produtores executivos.

Em uma entrevista para a Empire, o famoso diretor de 85 anos revelou que reescreveu partes do longa-metragem em torno da atuação de seu protagonista de 48 anos.

“Joaquin está tão longe do convencional quanto se pode chegar. Não deliberadamente, mas por intuição. É isso que o motiva. Se algo o incomodar, ele vai deixar você saber. Ele fez de Napoleão algo especial, questionando constantemente”, garantiu sobre seu coprodutor.

“Com Joaquim, podemos reescrever o maldito filme só porque ele se sentia desconfortável. E isso aconteceu com Napoleão”, afirmou. “Desmontamos o filme para ajudar a ele a se concentrar em quem era Bonaparte. Tive que respeitar, porque o que ele dizia era incrivelmente construtivo. Ele fez tudo ficar maior e melhor”.

Joaquin Phoenix interpreta Napoleão Bonaparte em 'Napoleão' | (Apple Studios)

Onde foi gravado o filme Napoleão?

O filme foi principalmente gravado em vários locais no Reino Unido. No entanto, também foram filmadas cenas importantes em Malta. De acordo com a Variety, também foi filmado na França.

Joaquin Phoenix interpreta Napoleão Bonaparte em 'Napoleão' (Apple Studios)

Quantas horas dura o filme Napoleão?

O filme, que inicialmente se chamava Kitbag, tem uma duração de 2 horas, 37 minutos e 43 segundos. Sua classificação é R (regular).

Quando é o lançamento de Napoleão?

Napoleão estreará nos cinemas em 22 de novembro de 2023. Após o lançamento nas telas de cinema, estará disponível globalmente na Apple TV+, embora não haja data para a sua chegada ao streaming.