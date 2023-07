Hugh Jackman quase foi demitido como Wolverine de ‘X-Men’: o ator não convencia

Mais de cinco anos após se despedir de Wolverine com seu trabalho em Logan, o ator Hugh Jackman volta mais uma vez a vestir o personagem que impulsionou sua carreira, mas desta vez para Deadpool 3.

Nesta nova aventura como o mutante, o ator de 54 anos fará algo que não havia feito em suas interpretações anteriores do papel: usar o icônico traje amarelo do famoso herói.

O intérprete confirmou a informação nesta segunda-feira, dia 10 de julho, ao compartilhar nos stories do seu perfil no Instagram uma imagem da filmagem do longa-metragem onde ele aparece vestindo o clássico figurino.

Na foto inédita, Jackman está caminhando em uma área deserta vestido com o famoso traje. Ao seu lado, também está Ryan Reynolds vestido como Deadpool. “Não pisque”, escreveu.

A única coisa que falta no icônico look de Wolverine é a máscara que ele usou desde o seu lançamento nos quadrinhos nos anos 70 e na série animada dos anos 90.

Hugh Jackman usará o clássico traje de Wolverine em 'Deadpool 3' | (Instagram)

A imagem publicada causou um grande tumulto entre os fãs. E ver o personagem com essa caracterização na tela grande é um desejo que eles vêm esperando por décadas para se materializar.

A Marvel Studios fará história ao apresentar desta forma o herói novamente com Hugh Jackman, que interpretou pela primeira vez o papel em X-Men (2000), um filme do qual quase o demitiram.

Por que Hugh Jackman quase foi despedido como Wolverine no filme X-Men?

Embora seja impossível imaginar outro ator que não Jackman interpretar Wolverine, o astro australiano quase foi demitida do projeto que marcou sua estreia em Hollywood.

O ator revelou que a produção de X-Men queria que ele fosse demitido durante as filmagens porque eles não estavam satisfeitos com o seu desempenho afetado pela sua falta de experiência e uma inesperada crise de insegurança.

“Me disseram que as coisas realmente não estavam funcionando como esperado.” Estava prestes a ser demitido do meu primeiro filme de Hollywood, o maior da minha carreira”, disse ele.

Estava irritado, fui para casa com minha esposa e me queixei. Estava me lamentando a um nível olímpico com Deb, minha esposa, e me queixando dessa e daquela pessoa”, lembrou em um show em 2019.

De acordo com o artista, sua parceira o ouviu pacientemente por uma hora até que disse exatamente o que ele precisava ouvir. “Escuta, acho que você precisa confiar em si mesmo”, disse ela.

“Você está se preocupando demais com o que todos os outros estão pensando. Volte ao personagem, se concentre nisso, confie em seu instinto... Você tem isso”, afirmou ela.

A confiança de sua esposa, Deborra-Lee Furness, nele deu o impulso de que precisava. Então ele ouviu o seu conselho, voltou ao set e provou que eles não estavam errados ao lhe dar uma chance.

Como sabemos, Hugh Jackman não foi demitido. X-Men foi lançado com um sucesso impressionante no início do milênio e sua carreira decolou. Ele então apareceu como o super-herói em outros dez filmes.

Agora, transformado em um dos atores mais cotados e um dos favoritos dos fãs da franquia X-Men, o ator volta à pele do personagem com seu reconhecível traje em Deadpool 3.

O esperado filme que marca a estreia de Wolverine no Universo Cinematográfico de Marvel - e também a estreia do Deadpool - chegará aos cinemas do mundo todo no 3 de maio de 2024.