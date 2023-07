Em estado grave, Mc Marcinho é relembrado na web e famoso revela que teve uma premonição

Mc Marcinho, de 45 anos, foi intubado após ter uma parada cardíaca e seu estado é grave, apesar de estável.

O cantor que conhecido pelo sucesso “Glamurosa”, foi levado às pressas ao hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (10).

Em março deste ano, ele tinha passado por uma cirurgia para troca do marca-passo no coração. Sua assessora Vanessa Bicalho usou as redes sociais, para compartilhar uma nota sobre o estado de saúde do artista.

“Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido à seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”, escreveu.

No Twitter, artistas e fãs relembraram Mc Marcinho e fizeram publicações para apoiá-lo nesse momento delicado.

O ator e cantor, Babu Santana, também usou as redes para falar do amigo e contou que teve um sonho premonitório.

“Essa noite sonhei com você e logo quando acordei tive notícias suas... não foram boas, mas eu sei que você vai sair dessa! Estamos aqui orando e emanando energias positivas pela sua melhora! Já já estaremos juntos novamente comemorando mais uma vitória sua, MC Marcinho!”, publicou em seu Twitter.

Mc Marcinho sofre com problemas cardíacos e tem uma saúde delicada após um acidente de carro que chegou a deixá-lo por meses em uma cadeira de rodas e tiros recebidos devido a um assalto à mão armada.

O cantor já chegou a ficar em coma e passou por diversas cirurgias, algumas delas no coração. Em março, quando precisou substituir um marca-passo, ele contou com a ajuda de amigos e famosos para que seu plano de saúde autorizasse sua internação.

O irmão do Mc usou as redes para pedir orações e apareceu desolado em um vídeo que tem sido compartilhado.

