‘É namoro’: Marlene Mattos já se envolveu em polêmica romântica com famosa

Em 2019, Marlene Mattos se envolveu em polêmica com outra famosa (Reprodução/Globo)

Além de Xuxa Meneghel, outras celebridades acabaram trabalhando com Marlene Mattos, empresária que voltou aos holofotes com a estreia de um documentário inédito sobre a carreira da rainha dos baixinhos, que chega ao Globoplay nesta quinta-feira (13).

Entre as famosas está Zilu Camargo, mãe de Wanessa, que trabalhou com a empresária em 2019, quando apresentou o programa de televisão, que contou com a participação de Marlene nos bastidores, mas acabou não ganhando notoriedade.

Marlene Mattos e Zilu Camargo trabalharam juntas em 2019 (Reprodução/Instagram)

Mas, na mesma época, a ex-esposa de Zezé Di Camargo enfrentou uma polêmica junto da ex-parceira de Xuxa e precisou dar explicações públicas. Para quem não lembra, as duas eram vistas como um casal e Zilu precisou se explicar, afirmando que o foco era apenas sua carreira artística.

Em entrevista à Contigo, na época, Zilu Camargo afirmou que sua relação com Marlene Mattos não era romântica, mas de trabalho. Mas, durante a conversa, ela acabou enaltecendo sua empresária: “Ela é uma pessoa maravilhosa que me ensina a cada dia! Estou aprendendo muito!”, disse a mãe de Wanessa Camargo.

Marlene Mattos enfrenta Xuxa em documentário do Globoplay (Reprodução/Globo)

Já sobre os boatos de que elas formavam um casal lésbico, Zilu disse que elas não viviam um romance: “Não me incomodo com os boatos de que estamos namorando. É um namoro de amizade, de mãe, de irmã, de grande amiga. Só não rola sexo”, contou a empresária.

Depois de tentar a carreira artística no Brasil e não obter uma boa audiência com seu programa na televisão, Zilu Camargo rompeu sua parceria profissional com Marlene Mattos e decidiu se mudar para os Estados Unidos.

