Durante viagem, Jojo Todynho vive momento de desespero e compartilha com seguidores: “É o Titanic”

De férias em um cruzeiro nos Estados Unidos, a cantora e apresentadora Jojo Todynho passou por um momento de sufoco recentemente e compartilhou detalhes da situação com seus seguidores.

Através de sua conta do Instagram, a vencedora do reality A Fazenda gravou um vídeo no qual relata: “Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu: meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu”. Neste momento, é possível conferir a artista em um ambiente todo alagado.

“Me deu um desespero. Eu gritando: ‘Renata, é o Titanic!’. Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou. Eu só sabia gritar”, continuou Jojo Todynho.

Aos amigos e registrando todo o momento no Instagram, a famosa acrescentou: “Gente, me deu um desespero! Vai inundar. Ainda bem que o quarto de vocês é do lado, porque eu não sei falar um put* (de inglês)”.

Por sorte, embora o momento apreensivo, Jojo recebeu ajuda de um funcionário do cruzeiro para solucionar o problema.

Veja a seguir o registro compartilhado pela apresentadora em sua conta do Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

🤣 E AGORA, QUEM PODERÁ ME SALVAR? Jojo Todynho embarcou em um cruzeiro nos Estados Unidos e, de cara, já enfrentou um perrengue daqueles em sua viagem dos sonhos. A cantora revelou momentos de desespero após um cano estourar no banheiro de sua cabine enquanto tomava banho,… pic.twitter.com/S4pOTUAj79 — Nana Rude (@nanarude) July 11, 2023

