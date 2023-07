Com Tati e Valéria, Encontro vive melhor momento e o inesperado aconteceu

Sem Patrícia Poeta, Tati Machado e Valéria Almeida conseguiram fazer o inesperado acontecer no Encontro. Além do público gostar da dinâmica entre elas, marcas começaram a procurar a direção e enviar propostas, algo que era desejado há um tempo.

“Não é só aqui fora que a Tati Machado e a Valéria Almeida estão com a bola toda. Dentro da Globo, os executivos estão surpresos com o que vem acontecendo nos últimos dias. O que a Globo estava empenhada nos últimos seis meses aconteceu com a dupla: propostas de anunciantes para o matinal”, disse o colunista Alessandro Lo Bianco, em seu canal.

Será que Tati Machado e Valéria Almeida puxaram o tapete de Patrícia Poeta? (Reprodução)

Segundo ele, desde que Tati e Valéria assumiram o programa, no lugar de Patrícia Poeta, que segue de férias, a Globo recebeu propostas comerciais de três grandes marcas que querem colocar o seus produtos com a dupla. Mas, uma das propostas coloca a emissora em uma sinuca de bico, já que a empresa quer que Tati assuma o Encontro.

LEIA TAMBÉM: ‘É namoro’: Marlene Mattos já se envolveu em polêmica romântica com famosa

“O contratante, que é uma grande marca de cosméticos, quer a Tati Machado como titular do Encontro nessas ações, durante os próximos três meses. Agora, a Globo avalia diversos cenários, mas depois da demissão do Manoel Soares e das férias empurradas da Patrícia Poeta, a emissora não sabe qual decisão tomar”, ressaltou o jornalista.

Valéria Almeida e Tati Machado são elogiadas durante entrevista no Encontro (Reprodução/Globo)

Porém, uma das possibilidades é manter as três no comando do Encontro, mas para isso, Tati Machado deve deixar os quadros sobre celebridades, como aquele que ela apresenta no Mais Você. Segundo Alessandro, a própria já teria dado uma solução: “Durante a exibição do Encontro, a Tati lembrou que a amiga [Valéria] é a mais antenada sobre o mundo dos famosos e que conversa bastante com a Valéria nos bastidores”.

No programa, Tati ainda agradeceu a Valéria pela oportunidade de dividir o programa com alguém que entende e estuda todas as pautas antes do programa começar.

LEIA TAMBÉM: Ex de Gugu, Rose Miriam confirma desavença e expõe recado para o filho herdeiro citando Silvio Santos: ‘minha vida’