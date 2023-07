Art Attack está de volta de um jeito que você nunca viu; entenda

Art Attack arrebatou uma legião juvenil quando se iniciou na década de 90, tendo se desenvolvido nos anos 2000 e estimulando a criatividade de um modo divertido com sua proposta de intervenção. No dia 26 de julho, o Disney+ recebe a mais nova produção, ‘Art Attack: Modo Desafio’, a fim de promover o modo criativo de um jeito não visto antes.

Feito integralmente na América Latina, a produção contará com elementos de reality e game show, com cinco criadores de conteúdo encarando desafios artísticos conforme os episódios. Além do lançamento, a plataforma também contará com o ‘Art Attack: Snacks’, uma série de 12 curtas com o modelo DYI (do it yourself, “faça você mesmo” em tradução livre), composto pelo mesmo elenco.

Ambas as produções contarão com desafios e demonstrações, incentivando ao público a criar suas próprias artes. Assista ao trailer:

Dinâmica e elenco

Além da estreia no Brasil, às 19h30 do dia 23 de julho, a produção será transmitida no Disney Channel, com um episódio por semana aos domingos. Em seguida, será transmitida na grade os episódios ‘Art Attack: Snacks’, também futuramente disponibilizados no canal do YouTube do Disney+.

Para compor o ‘Art Attack: Modo Desafio’ o programa contará com a participação dos seguintes criadores de conteúdo: a artista e creator Paty Leda (@sublinhando), a atriz Maju Sanchez (Majucca), o fotógrafo Tom Filho, o criador digital e gamer Cauê Bueno e a artista plástica interdisciplinar Carol Wang.

Para cada episódio, os cinco criadores de conteúdo serão convocados para os desafios, recebendo uma caixa misteriosa com uma proposta diferente. A fim de cumprir as dinâmicas, os cinco Art Attackers terão que explorar toda sua criatividade para entregar o melhor resultado na composição.

No decorrer dos desafios, os criadores poderão enfrentar a aplicação dos “twists”, uma ferramenta propulsora de mais complexidade ao trabalho dos Art Attackers. Por meio de desenho, muralismo, gastronomia,fotografia e animação, o quinteto demonstra que “não é preciso ser especialista para ser um grande artista”.