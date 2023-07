‘Trabalhando’: Manoel Soares fala sobre futuro fora da Globo e do Encontro

Nada de ano sabático para Manoel Soares, que neste domingo (09), postou uma foto misteriosa para os fãs e legendou que estava trabalhando em pleno fim de semana e que mandou um recado: “Trabalhando em pleno domingo. É isso, quem falou que ia rolar um sabático não me conhece”.

Porém, a curiosidade sobre qual será o futuro do ex-parceiro de Patrícia Poeta no Encontro vai continuar, afinal, além da publicação fixa no feed, o famoso não divulgou nada nos Stories, onde aparece apenas calçando um tênis.

Porém, o apresentador Manoel Soares disse em outros momentos que estava animado com o futuro profissional, depois de sua demissão da TV Globo. Segundo ele, algumas propostas estão surgindo: “A vontade é contar pra vocês o que o futuro reserva”, disse ele, misterioso.

Em outra publicação, Manoel disse que muitas coisas estão surgindo depois do rompimento com a emissora carioca, onde ele também apresentou o É de Casa, mas nada ainda está fechado: “É tanta coisa boa que tá chegando que a vontade é contar pra vocês o que o futuro reserva. Mas, se abrir o forno, o bolo sola”, afirmou o comunicador.

Em diferentes posts, fãs do ex-contratado da Globo aplaudem e mandam forças para ele. Uma seguidora escreveu que “janelas se fecham para portas abrirem”. Já uma segunda lembrou o famoso que “enquanto os cães ladram, a caravana passa” e desejou sucesso para ele.

Ainda sobre a saída de Manoel do Encontro

Manoel Soares quebrou o silêncio envolvendo sua demissão da TV Globo e, segundo o ex-apresentador do Encontro, essa foi a última vez que ele usou o seu perfil oficial no Instagram para comentar sobre as polêmicas criadas nas redes sociais.

“Essa é a última vez que eu venho falar sobre este assunto com vocês. Por conta da minha saída da Globo, alguns perfis estão especulando as razões da minha saída e há algumas denúncias de que eu teria tratado mal algumas pessoas e teria andado de roupão nos corredores da emissora e por aí vai”, começou ele.

Em seguida, o ex-companheiro de Patrícia Poeta na TV Globo, ressaltou que pessoas acusadas de assédio são demitidas por justa causa. No vídeo, o famoso chega a mostrar o documento, enquanto conversa com os seus inúmeros seguidores.

