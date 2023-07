Revelada a primeira imagem de Ryan Reynolds como Deadpool para o terceiro filme da saga

Deadpool volta, e o super-herói mais ousado do universo não só retornará na terceira parte de sua saga, mas, de acordo com as fotos vazadas do set de gravação, o bizarro personagem interpretado pelo carismático Ryan Reynolds trará algumas novidades que podem chamar a atenção de seus fãs.

O novo filme do Deadpool é um dos eventos mais esperados para os fãs da Marvel, que finalmente verão este anti-herói dentro do MCU e tudo o que isso traz, e, baseado no que se pode ver nas fotos, parece que ele está pronto para dar pontapés nas costas, fazer piadas sarcásticas e quebrar a quarta parede, como a plateia já acostumou a ver.

São reveladas as primeiras fotos do novo filme do Deadpool, com Ryan Reynolds em um novo traje

Podemos ver algumas diferenças das filmagens anteriores, onde Deadpool passeava com o seu icônico traje vermelho e preto. Agora na terceira parte da sequência há algumas pequenas alterações. Nas novas imagens, podemos ver Reynolds usando sua máscara e o traje característico, no entanto traz um tom de vermelho ligeiramente mais brilhante, o que pode aproximar mais o personagem do espírito original dos quadrinhos.

BREAKING: First look at Ryan Reynolds in costume on the set of ‘DEADPOOL 3’ ⚔️ pic.twitter.com/GMH7WAmHmZ — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 6, 2023

Além disso, como pode ser visto nas imagens, este filme parece que terá ainda mais sequências de ação que giram em torno de veículos e perseguições. E, como se isso não fosse suficiente para levar as pessoas de volta ao cinema para desfrutar desta terceira parte, é preciso lembrar que o amado anti-herói compartilhará a tela com ninguém menos que Hugh Jackman.

Para a nova produção, a Marvel decidiu chamar um velho conhecido, pois Jackman retomará seu papel de Wolverine, que será o parceiro de batalhas de Deadpool desta vez. E se há algo que os fãs de quadrinhos sabem é que, quando esses dois se juntam, tudo é divertido.

O que se sabe sobre “Deadpool 3″?

Embora as fotos do set não revelem muito sobre a trama que nos espera em Deadpool 3, sabemos que o filme promete ser um sucesso de bilheteria e uma experiência cheia de risadas e ação, pois se espera que a trama gire em torno do tema do momento, o multiverso.

O filme chegará aos cinemas em 2024 e conta com a participação de talentosos atores como Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapičić, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Emma Corrin e Matthew Macfadyen.