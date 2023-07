“Que corpo incrível”: O vídeo sexy do príncipe Harry que poucos viram

O Príncipe Harry tem sido um dos membros da realeza mais escandalosos por sua controvertida adolescência marcada pela morte de sua mãe, a Lady Di, situação que o levou a estar em meio a festas, amores e até mesmo drogas. No entanto, ele tem uma ampla trajetória no Exército Britânico.

Embora ele tenha agora formado uma linda família com sua esposa Meghan Markle e seus filhos Archie e Lilibeth, ele ainda está sob os holofotes após renunciar aos seus títulos como membro real e expor a família real em diversas oportunidades ao contar o que viveu enquanto fazia parte da monarquia.

O Duque de Sussex tem vários críticos por sua maneira de pensar, mas também tem o apoio de muitos seguidores de sua mãe, pois veem nele o legado deixado pela tão querida Princesa.

O sensual vídeo de Harry quando era militar

Foi em 2005 que o filho mais novo do monarca iniciou sua carreira como militar, chegando a se tornar Capitão e empreendendo duas vezes seus serviços ao Afeganistão.

Através das redes sociais, vídeos de cada etapa da vida de Harry surgiram, desde os dias em que estava nos braços de sua mãe, até sua etapa como militar e agora com Meghan Markle.

Sua faceta como soldado foi uma das que mais encantou ao ver o empenho e o compromisso com o serviço. Isso ficou evidente em um vídeo onde ele estava dando uma entrevista, mas a interrompe de repente para cumprir seu dever, então se levanta rapidamente e sai correndo.

No meio de seu agitado momento, o príncipe deixou à mostra seus abdominais, como nunca antes tinha acontecido, pois sendo membro da realeza raramente fica exposto desse jeito.

Seus constantes treinamentos ficam aparentes no vídeo, pois embora pouco se possa ver, é possível notar o quanto o seu abdômen estava trincado. Segundo menciona o site oficial da família real britânica, Harry passou 44 semanas treinando em Camberley como cadete oficial, estudando teoria e suportando um exigente regime físico. Uma vez completado, ele foi nomeado oficial em abril de 2006 e se juntou aos Blues and Royals, um regimento de cavalaria no Exército Britânico.

“Meu pai sempre tenta me lembrar quem sou e coisas assim. Mas é muito fácil esquecer quem sou quando estou no exército. Todos usam o mesmo uniforme e fazem o mesmo tipo de coisas, e com os rapazes eu gosto do meu trabalho. É realmente bom assim, muito simples”, disse ao The Guardian sobre esta etapa da sua vida.