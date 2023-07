Mulheres de Areia: Clarita fica em choque ao descobrir segredo do marido

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, nas tardes de Globo, Clarita (Susana Vieira) vai ficar em choque ao saber que está sendo enganada pelo marido, que inventa negócios para fechar, mas acaba saindo com uma amante.

Na cena da novela de Ivani Ribeiro, a mãe de Marcos (Guilherme Fontes) vai flagrar Virgílio (Raul Cortez) ao lado de outra mulher em um restaurante e fica pensativa sobre o envolvimento deles. Apenas observando, ela decide não atrapalhar o encontro até ter certeza do que está acontecendo.

Mas, o momento é quebrado quando Arlete (Thais de Campos) e César (Henri Pagnoncelli), que são amigos da personagem de Susana Vieira em Mulheres de Areia, chegam e percebem que algo não corre bem: “Tá sentindo alguma coisa?”, indaga Arlete.

Susana Vieira também está no elenco de Mulheres de Areia (Divulgação/Globo)

Clarita, no entanto, foge do assunto e diz que está com uma dor de cabeça, que surgiu de repente: “Vamos indo, gente, essa hora a gincana já deve ter acabado”, convida César e todos deixam o local.

LEIA TAMBÉM: ‘Trabalhando’: Manoel Soares fala sobre futuro fora da Globo e do Encontro

Em casa, a personagem se tranca no quarto e fica lembrando da cena que viu. Momentos depois, Virgílio aparece em casa e consegue mentir ainda mais para a esposa, que questiona o motivo dele chegar tão tarde.

Mulheres de Areia: Malu (Viviane Pasmanter), Clarita (Suzana Vieira), Virgílio (Raul Cortez), e Marcos (Guilherme Fontes) (Divulgação/Globo)

Na cena de Mulheres de Areia, o empresário e pai de Marcos diz que estava fazendo “negócios” e ainda diz que encontrou alguns amigos: “Encontrei o Arruda, o Negrão, o Venturi. Ah, minha cara…Fazer dinheiro não é tão fácil quanto administrar o dinheiro, fazer com que ele renda, se multiplique. O ônus é esse, não se tem tempo para a família”.

Clarita entra no jogo e faz que compreende: “Isso é verdade, você tem se sacrificado.”, dispara ela, que ouve um “você está acostumada”. Porém, o casal começa a discutir e a personagem de Susana Vieira na novela diz que não é bem assim: “Que é que você quer dizer com isso?”, devolve ele, sem entender e, ao mesmo tempo, desconfiado.

LEIA TAMBÉM: ‘Bruxa’ e ‘arrogante’: Fãs de Xuxa cancelam Marlene Mattos na web; entenda