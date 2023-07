Menina Alice encantou anônimos ao estrear como apresentadora da TV Globo

A Globo acertou em cheio ao colocar a pequena Alice, que ficou famosa depois de um comercial com a atriz Fernanda Montenegro, no Domingão com Huck. Mesmo morando fora do Brasil e fazendo sua participação no quadro Pequenos Gênios à distância, sua estreia, no domingo (09), chamou a atenção do público.

Fora do estúdio, Alice, de apenas quatro anos, encarou todos os participantes do quadro, que retornou ao programa semanal da TV Globo, depois da final da Dança dos Famosos de 2023, e fez o fofurômetro subir muito: “Que fofurice é essa? Eu não vou aguentar Alice apresentando todos os times”, disse o marido e Angélica, durante a atração.

Já nas redes sociais, o quadro Pequenos Gênios virou um dos assuntos mais comentados. No Twitter, fãs do programa elogiaram Alice e também os competidores da edição: “As crianças me humilhando. Eu na primeira soma já esqueci tudo”, escreveu uma pessoa.

Um outro fã disse que adorava o quadro e que ele mostrava a “valorização do conhecimento”. Já outro relatou que depois de ver essas crianças no Domingão com Huck estava se sentindo analfabeto.

Com tudo, os fãs do Domingão com Huck também pediram, pelas redes sociais, que a direção do programa deixasse a pequena Alice mais tempo no ar e também que ela tivesse outros quadros no semanal.

Menina Alice foi anunciada pelas web

Antes da estreia da pequena Alice, de quatro anos, neste fim de semana, Luciano Huck usou as redes sociais para falar sobre a menina: “Eu preciso de uma ajuda, pode ser? Eu sei que você adora palavras difíceis, mas agora eu quero saber se na soletração você manda bem”, disse o apresentador, que propôs para ela ir ao quadro Pequenos Gênios.

Em uma postagem, o famoso ainda escreveu: “O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o ‘fofurômetro’. Bem-vinda, querida Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo”.

