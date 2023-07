Marcos Frota revela detalhes do casamento com Carolina Dieckmann, de Vai na Fé

No ar em Mulheres de Areia, como o intérprete de Tonho da Lua, Marcos Frota resolveu dar detalhes sobre o fim do seu casamento com Carolina Dieckmann, que durou de 1997 a 2004.

“Ela me proporcionou um período lindo e luminoso. Eu não me canso de agradecer. Foram quase 10 anos maravilhosos”, disse o ator, que é pai de Davi Frota, de 24, fruto deste relacionamento.

Durante a entrevista ao site Splash, o ator de Mulheres de Areia disse ainda que não sabe quando a relação amorosa deles começou e também não sabe quando terminou: “As nossas famílias são amigas e meus filhos frequentam a casa dela. Eu tenho por ela uma gratidão imensa. Ela me ensinou muito com a sua juventude”, detalhou o famoso.

O casamento de Marcos Frota e Carolina Dieckmann aconteceu depois da morte de Cibele Ferreira, sua primeira esposa. Para o ator, nada mudou com o fim do relacionamento amoroso, já que a atriz, que interpreta uma advogada em Vai na Fé, só faz bem para ele em todos os sentidos, celebrou que ela está feliz e casada.

De onde surgiu o Tonho da Lua de Marcos Frota?

A reprise de Chocolate com Pimenta deu lugar para Mulheres de Areia, um clássico da televisão brasileira, que voltou às tardes da Globo e levou ao público personagens marcantes, como Tonho da Lua, vivido pelo ator Marcos Frota.

Sendo lembrado por muitos, o personagem é um dos mais queridos da novela e, segundo o veterano, foi inspirado no seu filho: “Eu me inspirei em Tainã, meu filho, que tinha três anos, na época. A infantilidade dele me dava um pouco o tom infantil que o Tonho da Lua tinha, além da pureza”, disse o famoso.

Além do herdeiro, Marcos também buscou inspiração em um sorveteiro de sua cidade natal, no Estados de Minas Gerais: “O Tonho foi inspirado também em um vendedor de sorvete que tinha em Guaxupé. O nome dele era Augusto, eu acho, mas a gente o chamava de ‘seu Gustin’. Ele andava e falava de um jeito único e eu passei a observá-lo”.

