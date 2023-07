Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo aproveitam passeio em moto aquática que custa R$ 88 mil

Georgina Rodríguez tem movimentado suas redes sociais com diversos registros em passeios com a família e amigos. No último domingo (9), a modelo, de 29 anos de idade, usou seu Instagram para incrementar mais um carrossel de fotos ao lado do parceiro, o craque de futebol Cristiano Ronaldo, 38.

No registro publicado, o casal é visto em um passeio com uma moto aquática, estimada em R$ 88 mil, um modelo da Sea-Doo que comercializa essa linha de transporte. Por mais uma vez, a modelo impressionou seus seguidores e atraiu diversos comentários dos internautas. Na legenda, a famosa escreveu:

“Os amantes da praia.”

“Que excelente ver o melhor jogador do mundo desfrutar da vida com a sua linda esposa”, escreveu um internauta. “Só o casal mais lindo, juro”, comentou outro. “Que casal mais lindo”, registraram.

Leia mais:

Georgina Rodríguez recebe declaração de uma das filhas

Durante as viagens de barco de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, o casal esteve na presença dos filhos e até mesmo de amigos no decorrer das viagens. Nesta sexta-feira (7), a modelo , de 29 anos de idade, publicou uma atualização no feed com algumas imagens dos momentos de diversão. No meio do carrossel de fotos, a influencer incluiu uma homenagem recebida de Eva, de cinco anos de idade.

“Te amo, mamãe. Te quero muitíssimo”, diz a cartinha escrita à mão por Eva, com canetinhas rosa e azul. O mimo ainda foi entregue com uma pequena florzinha.

Com um vestido curto amarelo e transparente, Georgina Rodríguez mais uma vez surpreendeu parte de seus 50 milhões de seguidores no Instagram. A famosa também portou um salto transparente, acompanhado de uma bolsa e óculos de sol pretos.

“Esse vestido foi feito para você”, escreveu uma seguidora. “Uma linda mulher com estilo”, comentou outro usuário da rede social.