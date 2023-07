Felipe Prior, ex-BBB, é condenado a seis anos de prisão; entenda

Felipe Prior, ex-BBB, foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. Conforme informações do Metrópoles, Prior foi acusado de estupro em 2020 e a decisão sobre o caso foi divulgada no sábado, 08 de julho.

Conforme informações do portal, a decisão foi assinada pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo. A condenação é referente a uma denúncia feita em 2020, após Prior deixar a casa do BBB20, e cabe recurso em liberdade.

Segundo a juíza, não restam dúvidas de que ocorreu o crime em questão, sendo confirmado pelo prontuário médico que comprovam lacerações na região íntima. Além disso, mensagens trocadas entre a vítima e Prior, bem como os depoimentos dos envolvidos foram considerados.

Até o momento, a assessoria ou ex-BBB não se pronunciaram. O advogado de Prior, Rafael Pugliesi Ribeiro, também não se manifestou sobre a decisão.

Entenda o caso

⚠️⚠️Atenção - Conteúdo sensível⚠️⚠️

Em denúncia feita no ano de 2020, após a saída de Felipe Prior da casa do BBB20, a vítima, identificada como Themis, declarou ter sido estuprada pelo homem no ano de 2014.

Conforme consta na divulgação da decisão da justiça, foi identificado o uso de força excessiva para movimentar a vítima de forma agressiva, “segurando-a pelos braços e pela cintura, além puxar os cabelos” no momento em que a mulher manifestou a vontade de não “manter relações sexuais”.

Para a advogada da vítima, a condenação foi recebida com alívio após anos de luta judicial.

“Nossa cliente foi achacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante esse processo, e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início”.

Apesar disso, a advogada manifestou interesse em recorrer da decisão uma vez que entende a pena imposta ao agressor como baixa, dada a “brutalidade do crime”. Outro fator questionado é o fato de Prior poder recorrer em liberdade uma vez que também é alvo de outras denúncias pelo mesmo crime.

Leia também: Aos 30 anos, Felipe Prior anuncia estar namorando pela primeira vez