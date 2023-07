‘Bruxa’ e ‘arrogante’: Fãs de Xuxa cancelam Marlene Mattos na web; entenda

Dias antes do documentário sobre a apresentadora Xuxa Meneghel estrear no Globoplay, uma entrevista da eterna rainha dos baixinhos ganhou destaque e fez com que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fosse parar no cancelamento virtual.

No Fantástico, deste domingo (09), a ex-contratada da TV Globo falou sobre o encontro com a ex-parceira de trabalho e trouxe à tona um dos momentos mais tensos na produção inédita, onde Marlene confronta as acusações feitas por Xuxa e diz que ela a transformou em um monstro para os fãs, durante a última década.

Xuxa reencontra o seu passado em documentário (Reprodução/Globo)

“Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. “A gente tem que agir de forma realística. Você dizer ser uma marionete na minha mão... Eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, disse Marlene Mattos no documentários sobre a apresentadora.

Já a apresentadora do extinto Xou da Xuxa fala no documentário que tinha medo de dizer que Marlene Mattos era “um monstro”, mas ela rebate e diz que os fãs da rainha dos baixinhos já fizeram isso, como acontece nas redes sociais desde a madrugada desta segunda-feira (10).

Respeita a Xuxa mano plmds — Q_rrante (@PJurabala) July 10, 2023

No Twitter, anônimos criticam a empresária e questionam onde está Marlene Mattos atualmente: “Mais de 20 anos depois, Xuxa continua sendo Xuxa. Mas, quem é a Marlene? Uma amargurada que mal soube manter por perto a pessoa que ‘deve tudo a ela’ de tão monstruosa que foi”, escreveu um.

Marlene fez Xuxa, se não fosse Marlene Xuxa não seria Xuxa e fim — med (@MedelinPires) July 10, 2023

Outro disse que “Marlene jura que manda nas pessoas e chamou a Xuxa de burra na frente do Bial. Se ela fosse tão sensacional teria feito outras ‘Xuxas’. Estúpida, arrogante, prepotente e autoritária que fala com dedo em riste. Nojo! Xuxa se libertou de uma pessoa tóxica!”.

Outros fãs de Xuxa ainda usaram as redes sociais para chamar Marlene Mattos de “bruxa” e outros adjetivos ruins. O documentário sobre a apresentadora estreia nesta quinta-feira (13).

