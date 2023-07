‘Agressivo’: Show de Ludmilla virou um novo problema para o ex de Jojo Todynho

O show Numanice, de Ludmilla, no Rio de Janeiro, que aconteceu na noite do último sábado (08), virou um problema para Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. Na ocasião, o influenciador digital foi chamado de agressivo por quem estava perto.

Ao que tudo indica, o militar foi provocado por duas mulheres durante o show da funkeira e acabou tomando uma atitude inesperada. Durante o momento de lazer, uma delas filmou Lucas com uma mulher, chamada Monique, que é vista como sua nova namorada, mas ele não teria gostado.

Durante a filmagem, a anônima chegou a comentar sobre o casamento do influenciador digital com Jojo Todynho, que chegou ao fim depois de nove meses e tornou-se um verdadeiro escândalo.

Ao ouvir, Lucas teria ficado incomodado e tentou deixar o show, mas foi perseguido pela mulher. Percebendo que teria que lidar com aquilo, o ex-oficial do Exército acabou dando um tapa no celular dela, fazendo com que o aparelho caísse no chão. Em seguida, ela teria chamado ele de “boy agressivo” e “mona é nervosa”.

LEIA TAMBÉM: Marcos Frota revela detalhes do casamento com Carolina Dieckmann, de Vai na Fé

Em entrevista ao jornalista, Leo Dias, Lucas confirmou que estava com sua namorada e que a outra mulher ficou “desdenhando” dele: “Eu estava com a pessoa que tá comigo e tinha uma mulher que ficou o tempo inteiro provocando, fazendo gestos racistas, imitando macaco com a boca para a minha atual namorada”.

Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Toddynho, disse ainda que tentou sair da situação sem problemas, mas ela foi atrás: “Mesmo eu tentando ficar longe, ela ficou botando o celular na nossa cara várias e várias vezes. Então foi aí que eu bati no celular dela pra ela parar de gravar e essa menina veio e começou a arrumar confusão”.

Segundo o influenciador digital, ele deveria ter tomando uma atitude diferente: “Elas ficaram perseguindo a gente. Ficamos indo de um lugar para o outro e elas nos perseguindo, aí a gente decidiu deixar o evento por conta dessa situação, mas a gente deveria ter chamado a polícia”, finalizou.

LEIA TAMBÉM: ‘Bruxa’ e ‘arrogante’: Fãs de Xuxa cancelam Marlene Mattos na web; entenda