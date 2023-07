Uma separação anunciada? Sinais de crise entre Ricky Martin e Jwan Yosef, de acordo com os fãs

Após seis anos juntos, Ricky Martin e Jwan Yosef anunciaram que terminariam o seu casamento. O ex-casal compartilhou um comunicado conjunto em que indicaram que tomariam caminhos separados, mas que “continuariam lutando juntos” para não quebrar a dinâmica familiar saudável que construíram e continuar criando seus filhos com amor e respeito.

“Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade por nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses maravilhosos anos. Nosso maior desejo agora é manter um relacionamento saudável como família e uma relação centrada na paz e na amizade para continuar a criação conjunta de nossos filhos, mantendo o respeito e o amor que temos um pelo outro”.

Juntos tiveram dois filhos em comum: Lucía, nascida em 2018, e Renn, nascido em 2019, mas formaram uma família unida com Valentino e Matteo, os gêmeos, filhos que Martin teve em 2008.

Ricky Martin O comunicado que anunciou a separação (Instagram)

Assim começou o amor entre Ricky Martin e Jwan Yosef

Martin e Yosef tiveram o seu primeiro contato nas redes sociais em 2015, quando o intérprete ficou fascinado com o trabalho do artista plástico e visual. "Eu coleciono arte de artistas conceituais e, obviamente, o algoritmo me trouxe a sua arte e eu pensei: 'Que arte bonita! Quem é o pintor?' E depois vejo o pintor e digo: 'Ah, que pintor bonito'", disse o cantor a Ventaneando.

Após seis meses, eles começaram a sair para tornar oficial a relação durante a sua aparição no tapete vermelho da AmFAR Inspiration Gala de 2016. Naquele mesmo ano, eles anunciaram seu compromisso, mas só se casaram em 2018.

“Somos casado, mas vamos fazer uma grande festa daqui a alguns meses. Trocamos votos, juramos tudo e assinamos todos os documentos que precisávamos assinar, acordos pré-nupciais e tudo”, disse Ricky à E! News nesse ano.

Ricky Martin O cantor e Jwan Yosef estiveram juntos por 6 anos (Instagram)

Sinais que “anunciaram” uma crise, segundo os fãs

Embora a separação de Ricky Martin e Jwan Yosef tenha surpreendido muitos, alguns expressaram nas redes sociais que “poderia acontecer” pois tinham dado sinais de que não estavam tão bem como parecia. Estas seriam algumas situações que os levariam a tomar caminhos separados:

Ricky Martin é viciado no trabalho?

"Eu adoro o Ricky, mas ele é viciado em trabalho. Isso não o deixa manter uma relação, porque ele não sabe equilibrar o pessoal com o profissional", disse um usuário nas redes sociais.

O cantor começou a trabalhar aos nove anos como modelo e aos doze abriu caminho na música como membro do Menudo. Ele começou sua carreira solo em 1991, ganhando reconhecimento na América Latina e desde então não parou. Isso fez com que os fãs a acreditarem que o excesso de compromissos e dedicação à sua profissão o levou a descuidar suas relações.

Ricky Martin O cantor deu sinais de uma crise com Jwan Yosef (Instagram)

Últimas fotos juntos

A última fotografia de Martin e Yosef que pode ser encontrada nas redes sociais é de setembro de 2022. Embora o artista tenha parado de compartilhar imagens com o cantor desde o final de 2021, além de que apenas mostrava viajando sozinho.

No entanto, o intérprete de “Talvez” não parou de reagir às publicações mais recentes de Yosef e ainda continuou comentando.

Ricky Martin O cantor e o artista deixaram de publicar fotografias juntos meses atrás (Instagram)

A última vez que apareceram juntos

De acordo com o portal E News, a última aparição de Martin e Yosef como casal foi em maio de 2022 durante uma festa de gala em Cannes.

Escândalo do sobrinho de Ricky Martin

Nunca tive que lidar com algo tão doloroso. Infelizmente, fui vítima de uma mentira e o ataque veio de um membro da família que está infelizmente enfrentando problemas mentais”, disse Ricky Martin após ser acusado de abuso sexual de um sobrinho em julho de 2022. — .

Isso fez com que vários internautas suspeitassem que havia explodido uma crise com Yosef, pois, naquela época, o artista compareceu em um evento sem o cantor. Por pior que fosse, Yosef nunca deu declarações a respeito nem saiu para defender seu então marido.