‘Todo mundo igual’: Apresentador do No Limite garante pegar pesado com famosos

Fernando Fernandes, apresentador do "No Limite 6", revela ser fã do reality show desde pequeno (Fábio Rocha/Globo)

Depois de colocar ex-participantes do Big Brother Brasil e voltar com uma temporada apenas com pessoas desconhecidas, a nova edição do No Limite volta às noites da TV Globo unindo famosos e anônimos na selva. Mas, para Fernando Fernandes, ninguém é diferente de ninguém.

Segundo o apresentador do reality show de sobrevivência, todos terão que encarar os desafios igualmente, sem privilégios: “Pode ter certeza de que eu não vou dar moleza pra famoso, não. Aqui todo mundo é igual, todo mundo sente fome, dor, frio e passa perrengue”, comentou ele.

Desta vez, os participantes do No Limite vão viajar para a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, onde vão enfrentar provas ainda mais extremas. Dessa vez, o reality show começa com quinze participantes divididos em duas equipes, que carregam no nome frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum.

“Não são apenas anônimos, mas até os participantes famosos precisam driblar as condições extremas de temperatura e umidade, além de insetos e animais silvestres da região, mas também conquistar aliados e montar estratégias de jogo social para permanecer até a final”, contou Fernando Fernandes, que segue para sua segunda temporada como apresentador.

Para o ex-BBB, a nova temporada, intitulada No Limite - Amazônia, deve dar um gás ao jogo: “Acho que essa mistura vai trazer belas reviravoltas, porque na verdade a fama não ajuda em nada na floresta (risos), mas é algo bom para a disputa”.

Programa especial na Amazônia

Antes da estreia, no dia 13 de julho, após o capítulo da novela Terra e Paixão, a Globo vai exibir uma edição especial, que dá início ao No Limite – Amazônia. Nele, Fernando Fernandes vai explorar os locais onde os acampamentos serão montados e mostrar os bastidores de sua chegada na floresta.

A nova temporada do No Limite –Amazônia tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após Terra e Paixão. Além da Globo, o reality show também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23 horas.

