O casamento de Ben e Sol vai acontecer apenas no final de Vai na Fé?

No passado, Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes) eram o casal perfeito, mas por obra do destino, o casal se separou e o advogado e a dançarina de Vai na Fé acabaram vivendo longe e com famílias bem diferentes. Mas, agora, os protagonistas estão juntos e os fãs da novela querem saber se ainda vai ter casamento.

Podemos dizer que ainda é muito cedo para prever o futuro dos personagens da novela da Globo. No entanto, a produção das sete horas deve reservar um final feliz para eles, que ainda devem passar por muitas armações de Theo (Emílio Dantas). Vale ressaltar, que Ben toma coragem e pede a personagem de Sheron Menezzes em casamento na trama inédita.

Sol pode matar Theo no final de Vai na Fé? (Reprodução/Globo)

Ao ouvir o pedido do amado, a protagonista de Vai na Fé não pensa duas vezes e diz “sim” para o advogado, que já foi casado com Lumiar (Carolina Dieckmann), que também se envolveu com o vilão da novela, que também gerou uma família com Clara (Regiane Alves), ou seja, uma mistura enorme.

Vai na Fé: Depois de bater em Theo, personagem de Samuel de Assis será investigado (Reprodução/Globo)

Mas, voltando ao casamento de Be e Sol, a protagonista diz ainda que este sempre foi o sonho dela e que ele é o seu verdadeiro amor, desde que se conheceram na juventude. Depois disso, a dançarina e o advogado revelam que vão contar para suas famílias, momento que vai ser celebrado pela mãe e as filhas da protagonista.

O problema, no entanto, será com Theo, que não aceita muito bem a notícia de que Ben e Sol vão subir ao altar. Na novela da Globo, o empresário fica bravo ao descobrir tudo e decide destruir o momento romântico deles. É claro que vem mais um plano cruel do personagem de Emílio Dantas, que foi acusado de abuso sexual pelo advogado e está cheio de raiva do antigo amigo em Vai na Fé.

