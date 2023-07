Mulheres de Areia: Essa atriz morreu dias antes da novela ser exibida na TV Globo

A reprise de Mulheres de Areia nas tardes da TV Globo, no lugar da novela Chocolate com Pimenta, acabou gerando muitas curiosidades do público, que acompanhou o remake no começo dos anos 1990. Mas, nem tudo foi felicidade na trama, afinal, uma atriz morreu dias antes da produção ir ao ar.

Quem acompanha a história das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires, no Edição Especial, não imagina que uma verdadeira tragédia aconteceu nos bastidores, levando uma atriz do elenco a óbito dias antes da novela estrear. Estamos falando de Dayse Tenório, que foi escalada pela Globo para viver a governanta Alice, na trama de 1993.

Atriz Dayse Tenório morreu antes de Mulheres de Areia estrear na Globo, em 1993 (Reprodução/Globo)

Na época, a solução foi colocar no ar cenas gravadas por ela, como uma homenagem. Mas, logo em seguida, ela foi substituída por Carmen Mello, que marcou presença na novela da TV Globo e conseguiu prestar uma homenagem à sua colega de profissão.

O que aconteceu com a atriz de Mulheres de Areia?

Pouco falada nos dias atuais, a morte de Dayse Tenório assustou a todos que estavam no elenco da novela e também aos fãs. Segundo informações da época, a atriz passou mal em janeiro daquele ano e foi ao hospital, mas acabou recebendo o diagnóstico errado, mesmo indo duas vezes.

Sem saber, a atriz de Mulheres de Areia estava com um aneurisma cerebral, que foi descoberto dias depois, mas acabou sendo tarde. Antes de sua morte, ela chegou a ser internada, mas não houve tempo para ser realizado um tratamento adequado.

Antes da novela, que está sendo exibida no Edição Especial, Dayse Tenório esteve no elenco de Sassaricado (1987), Bebê a Bordo (1988), Barriga de Aluguel (1990) e O Dono do Mundo (1991).

