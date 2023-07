Vai na Fé: Yuri quer sustentar seu filho, mas pode ir preso em breve

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Yuri (Jean Paulo Campos) pode acabar atrás das grades. Tudo acontece quando o estudante tenta ajudar Guiga (Mel Maia), que perdeu muitos patrocinadores, e acaba fechando uma parceria com uma marca duvidosa.

Na cena da novela da Globo, o estudante de Direito quer desfazer o problema que causou durante a live que serviu para revelar o sexo do bebê do casal, mas acaba ficando na mira da polícia, já que começa a fazer propaganda enganosa nas redes sociais.

Muito inocente naquilo que faz, o personagem de Jean Paulo Campos em Vai na Fé será surpreendido com a polícia chegando na casa de Guiga, onde ele mora, mas a influenciadora pede que os oficiais mostrem o mandato de prisão: “Eu estou vendo aqui que isso é sobre a live. Eu sou a dona do perfil e do apartamento onde a live rolou. Sou corresponsável por qualquer coisa feita neles”, avisa Guiga, que tenta defender Yuri.

Em Vai na Fé, Guiga fica grávida de verdade (Reprodução/Globo)

Depois disso, ela liga para Benjamin (Samuel de Assis), que vai ao local e dá sua versão sobre o caso: “A polícia já estava acompanhando as atividades dessa empresa e aproveitou repercussão da live de vocês pra fazer essa busca”, dirá ele.

LEIA TAMBÉM: ‘Um casalzão’: Mariana Ximenes revela se está namorando Gabriela Medvedovsky

O protagonista de Vai na Fé ainda tenta acalmar Yuri e diz que possivelmente ele não será preso: “Acho muito difícil. Vocês só tiveram um envolvimento pontual com essa empresa e não receberam nenhum dinheiro direto das vendas. Na verdade, vocês também foram enganados. Nossa estratégia mais para frente será descaracterizar o crime de estelionato e desassociar vocês dois da empresa”, responde o ex de Lumiar (Carolina Dieckmann).

Vai na Fé: Guiga recebe os pais de Yuri para um jantar e pede para o jovem mudar de casa (João Miguel Júnior/Globo)

Guiga e Yuri vão brigar ainda mais em Vai na Fé

Depois da transmissão da live, o casal vai acabar brigando muito, principalmente, por Guiga ter medo de que algo de errado aconteça: ”Para de agourar a parceria. Já cansei de te ver fazendo publi de produto que você nunca usou também”, rebate ele.

A influenciadora digital da novela continua seu discurso e diz que fazer publicidade daquilo que nunca usou é normal e avisa: “Antes de gravar, eu pesquiso a empresa. Você, não. Aliás, aposto que essa empresa nem existe de verdade”, devolve a garota.

LEIA TAMBÉM: Vem bomba por aí? Shakira e Piqué fazem mudanças no acordo de guarda dos filhos